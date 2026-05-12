Русия е извършила успешно изстрелване на ракета „Сармат“

Сармат

Командирът на Стратегическите ракетни войски на Русия Сергей Каракаев докладва на президента Владимир Путин, че е извършено успешно изстрелване на междуконтиненталната балистична ракета „Сармат“. Сергей Каракаев обяви, че първият ракетен полк с ракети „Сармат“ ще започне бойно дежурство до края на 2026 година, съобщи „Коммерсантъ„.

Ракетата „Сармат“ значително ще подобри бойните възможности на наземните стратегически ядрени сили що се отнася до стратегическо възпиране и унищожаване на конкретни цели, отбеляза Каракаев.

От своя страна Владимир Путин обяви, че „Сармат“ може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория. Той подчерта, че ракетата е повече от четири пъти по-мощна от всеки западен еквивалент, а обхватът й може да надхвърли 35 000 километра.

