Радослав Ксенжополски е вписан като изпълнителен директор на „Ти Би Ай Банк“

Радослав Ксенжополски е вписан в Търговския регистър като член на Управителния съвет, изпълнителен директор и представляващ на ТБ „Ти Би Ай банк“, съобщиха от дружеството.

Другите членове на Управителния съвет са Павелс Гилодо, Валентин Ангелов Гълъбов, Александър Чавдаров Димитров, Лукас Турса, Костин-Кристиан Минкович и Питър Барон.

Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години.

Датите на изтичане на мандатите на членовете на Управителния съвет са индивидуално определени в зависимост от датата на избиране и съобразно датата на вписване на съответния член в Търговския регистър. Дата на изтичане на мандата на Павелс Гилодо е 12 февруари 2031 година.

На 13 март в Търговския регистър беше вписана промяна на едноличния собственик на капитала на „Ти Би Ай Банк“, след като „Баго“ (Люксембург) С.à.р.л. придоби 100% от акционерния капитал на банката.

На 13 февруари тази година Европейската централна банка издаде одобрение за придобиването от страна на фонда за дялови инвестиции „Адвент Интернешънъл“ (чрез дъщерната си компания „Баго“ (Люксембург) С.а.р.л. на мажоритарен дял на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД от 4finance Holding S.A. Сделката бе финализирана на 2 март 2026 година.

