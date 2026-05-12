Ванс и Рубио са идеалният отбор за президентските избори през 2028 г., казва Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио за идеалния отбор за номинацията на републиканците за президент през 2028 година.

„Звучи страхотно в бюлетината: Джей Ди и Марко. Мисля, че това е идеалният отбор, но все още има подробности“, каза президентът Тръмп. Той не уточни кого си представя за президент или вицепрезидент.

В края на април Politico, позовавайки се на източници от Белия дом, съобщи, че някои от съюзниците на Доналд Тръмп все повече гледат на държавния секретар Марко Рубио като на „сериозен претендент“ за президентския пост в САЩ.

Според анкета от март на Консервативната конференция за политически действия (CPAC),

рейтингът на одобрение на Марко Рубио се е повишил рязко, от 3% през 2025 г. до 35 процента.

Рейтингът на одобрение на вицепрезидента Джей Ди Ванс е спаднал до 53% в сравнение с 61% през 2025 година.