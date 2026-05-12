Извънредни заседания дават начало на работата на парламентарните комисии

Точно в 10.00 часа новосформираните комисии по бюджет и финанси и по конституционни и правни въпроси ще се съберат за първи път на извънредни заседания.

В бюджетната комисия ще бъдат разгледани предложените преди ден законодателни промени, с които „Прогресивна България“ обещава да се справи с инфлацията и да осигури справедливи цени.

Част от предлагания контрол върху цените предвижда да се продължат с още една година действащите мерки, въведени от ГЕРБ, ДПС, „Има такъв народ“ и БСП заради еврото, но друга част са съвсем нови текстове.

Ключовото е, че промените предвиждат в българското законодателство да се въведат най-малкото три нови термина за цени на свободния пазар – „справедлива цена“, „икономически необоснована цена“ и „прекомерно висока цена“. И трите ще се изчисляват от държавата, като „справедливата цена“ ще е само за информация на потребителя, докато другите две ще водят до глоби и санкции за търговците и предприятията.

„Борбата със спекулата – ловът на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Утре сутрин на първо четене в бюджетна комисия ще бъдат обсъдена. Борба със спекулата и край на пировете по време на чума“. Така председателят на временната бюджетна комисия в парламента Константин Проданов от „Прогресивна България“ обясни общата идея на антиинфлационните законопроекти.

Според вносителите целта на мерките е да има дисциплиниращ ефект. „Това са изцяло пазарни мерки. „Опитът от други европейски държави показва, че това е правилният подход в такава ситуация. Очакваме да доведе до овладяване на цените на малката потребителска кошница„, добави Проданов.

В правната комисия пък ще се гледат промени в Закона за съдебната власт. Законопроектите са три – на „Прогресивна България“, „Демократична България“ и на „Продължаваме промяната“. Ще се разглежда и законопроект за насърчаване на инвестициите.

Законопроектът на партията на Румен Радев ще блокира напълно дейността на Висшия съдебен съвет по кадровите въпроси. С него се въвежда забрана за бивши председатели на върховните съдилища и главни прокурори да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Забраната важи и за бившия временен главен прокурор Борислав Сарафов.

„До встъпването на новоизбраните членове Пленумът на Висшия съдебен съвет, респективно Съдийската и Прокурорската колегия, отлагат приемането на решения и актове, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система или касаят нейната независимост, повече от 1 година след изтичане на мандата на изборните членове“, се казва в законопроекта.

Съдебният съвет няма да може да създава и закрива съдилища и прокуратури, няма да може да определя броя на магистратите във всички съдилища и прокуратури. Забранява се още издаването на подзаконови нормативни актове и одобряването на етични кодекси.

Най-голямото ограничение е предвидено за Съдийската и Прокурорската колегия, на които е отнето правото да назначават, повишават и преместват магистрати. Блокирано е назначаването на прокурорски и съдебни шефове.

Изключение се прави само за освобождаването на магистрати от длъжност и избирането на заместник-началници.

Всички тези забрани се отнасят до сегашния Висш съдебен съвет, който работи повече от три години след изтичането на законния си мандат.

Важна промяна е предложението на “Прогресивна България“ гласуването за нов ВСС от магистратите да е само с хартиени бюлетини, като секции ще има във всеки окръжен съд. Сегашната система за електронно гласуване е остро критикувана, а имаше и съмнения за контролирано гласуване на стотици съдии от Върховния административен съд.

В законопроекта е записано, че невлезлите в сила актове на ВСС във връзка със започнали конкурси и процедури за избор на шефове в системата се отменят.

Отделно партията на Радев налага задължителен контрол на всички заповеди за командироване на съдии във Върховния административен съд. Съдийската колегия ще получи право да прекратява командироването на съдия, ако установи, че са извършени нарушения.

Въвежда се и забрана бивши председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и главен прокурор, както и лица, които са били временни ръководители, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет.

При избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и съдебни инспектори се предвижда Народното събрание да приеме правила, по които да се установи наличието на високи професионални и нравствени качества у кандидатите.