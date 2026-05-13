Акциите на On Holding скочиха след най-силните резултати в историята на компанията

Акциите на On Holding поскъпнаха преди началото на търговията в Ню Йорк след като швейцарската спортна марка, подкрепяна от тенис звездата Роджър Федерер, отчете най-силното тримесечие в историята си.

Компанията е увеличила продажбите си с 14.5% до 831.9 милиона швейцарски франка за първите три месеца на годината. Това е първият път, в който On преминава границата от 800 милиона франка приходи за едно тримесечие. Ако се изключи влиянието на валутните курсове, реалният ръст достига 26.4 процента.

Основната причина за добрите резултати е силното търсене както в онлайн магазина и собствените магазини на компанията, така и при продажбите чрез партньори и спортни вериги. Само директните продажби към клиенти са се увеличили с над 16 процента.

Най-силен растеж On Holding отчита в Азия, където продажбите скачат с 44%, водени от пазарите в Китай и Южна Корея. Регионът вече носи над една пета от всички приходи на компанията.

Освен маратонките, компанията започва да печели все повече и от дрехи и аксесоари. Продажбите на облекла са нараснали с 45%, а тези на аксесоари – с над 70 процента.

Печалбата също расте силно. Нетната печалба на компанията скача с 82% до 103.3 милиона франка, а маржът на печалба се подобрява въпреки по-високите американски мита. Според компанията това се дължи на факта, че продава продуктите си на пълни цени и работи по-ефективно.

On Holding повиши и прогнозите си за цялата година. Компанията очаква поне 23% ръст на продажбите през 2026 г. и по-висока рентабилност.

Въпреки силните резултати, анализатори предупреждават, че конкуренцията става все по-сериозна. Според Патрик Ричиарди от Third Bridge, най-голямото предизвикателство пред On ще бъде да запази растежа си в Северна Америка, тъй като Nike отново инвестира агресивно, за да си върне позиции в магазините. Той отбелязва, че обувките остават най-силната страна на On, но компанията все още трябва да убеди потребителите, че може да бъде силен играч и при спортните дрехи.

Според анализатора, On има едни от най-добрите маржове в спортната индустрия, защото рядко намалява цените на продуктите си – за разлика от конкуренти като Adidas и Nike.

Следващата голяма цел пред компанията е да излезе извън пазара на спортното бягане и да стане по-силен играч при ежедневните лайфстайл маратонки. Вериги като JD Sports и Foot Locker се смятат за ключова възможност за бъдещ растеж.