On Holding влиза в нов етап на растеж с ново ръководство

Швейцарския производител на маратонки On Holding прави промени в ръководството си като назначава съоснователите Давид Алеман и Каспар Копети за съизпълнителни директори. Те ще заменят Мартин Хофман, който беше начело на компанията през последните пет години. Целта е марката да ускори глобалното си разрастване.

Рокадата идва в момент, когато компанията се готви за „следващата фаза на растеж“, посочват от On Holding.

Новината обаче идва на фона на спад на цената на акциите – те загубиха 11% за ден. По-рано този месец компанията предупреди, че продажбите ще растат по-бавно от очакваното през тази година. „Не искаме да изграждаме марка само за следващите няколко години“, каза Алеман, като подчерта „стратегията за премиум позициониране“ и по-внимателния избор кои продукти да развиват.

Компанията, която излезе на борсата през 2021 г. в Ню Йорк, постепенно печели пазарен дял от гиганти като Nike и Adidas, благодарение на иновативните си спортни обувки и облекло.

Според Алеман, On Holding успява да привлече „спортно активни хора от всички възрасти“ и да се разширява в различни категории, включително тенис и бягане.

Новите съизпълнителни директори ще встъпят в длъжност на 1 май. Мартин Хофман, който преди това дълги години беше и финансов директор, ще остане съветник до март 2027 година.

Компанията прави и други промени – Франк Слуйс става финансов директор от 1 май, а Скот Магуайър ще бъде президент и главен оперативен директор.

Мартин Хофман изигра ключова роля в развитието на компанията. Той ръководи предлагането ѝ на борсата и стратегията за удвояване на продажбите до 2026 г., както и амбицията да се превърне в „най-премиум глобалната марка за спортно облекло“.

„С вече изградената стратегическа пътна карта за продължаващ растеж, четиримата партньори колективно прецениха, че това е подходящият момент Мартин Хофман да се оттегли“, заявиха от компанията, като уточниха, че той ще се насочи към филантропски дейности.