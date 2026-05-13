Германската автомобилна индустрия ще загуби 225 000 работни места до 2035 г.

Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) прогнозира загуба на 225 000 работни места до 2035 година. Това заяви ръководителят на асоциацията Хилдегард Мюлер пред RND.

„За съжаление, според настоящите изчисления сме принудени да прогнозираме намаляване на заетостта с 225 000 работни места до 2035 година. Това е с приблизително 35 000 работни места повече от прогнозираното по-рано“, каза тя.

Според VDA обаче изчисленията показват, че

бъдещите тенденции в заетостта зависят значително от комбинацията от използвани типове двигатели.

Отбелязва се, че спазването на принципа на технологична неутралност би могло да спаси 50 000 работни места в самата Германия. Според Мюлер, индустрията вече е загубила 100 000 работни места между 2019 и 2025 година.

Първоначално асоциацията прогнозира загуба на 190 000 работни места между 2019 и 2035 година. „Доставчиците са особено изложени на риск, тъй като преходът от двигатели с вътрешно горене към електромобилност ще доведе до елиминирането на множество работни места в индустрията за автомобилни компоненти“, обясни ръководителят на VDA.

Според асоциацията, загубата на допълнителни 125 000 работни места до 2035 г. е застрашена, ако ЕС не даде приоритет на по-голямата технологична гъвкавост и не осигури дългосрочно и значително повишаване на конкурентоспособността на европейските производствени обекти. Мюлер посочи „дълбоката и продължителна криза в бизнес средата“ в Германия и Европа като причина за тази негативна тенденция.

„И тези условия бързо се влошават.

Високи данъци и такси, скъпа енергия, високи разходи за труд, прекомерна бюрокрация – списъкът с проблеми е дълъг“,

заключи тя.

Германия преживява продължителна икономическа криза през последните години. Първоначално това беше предизвикано от пандемията от COVID-19, след което се засили след прекъсването на доставките на руски газ.