Колко полезен е артишока

Артишока може да изглежда плашещ, но зад бодливата му външност се крият много хранителни ползи. И не е нужно да сте майстор в приготвянето му консервираните и маринованите варианти също са много полезни.
Богат на фибри, нискокалоричен и пълен с витамини и минерали, артишокът е един от най-подценяваните зеленчуци, казва Тереза Юри, диетолог в Cleveland Clinic Indian River Hospital във Флорида.
Един средно голям сварен артишок съдържа около 7 грама фибри – повече, отколкото средна ябълка, чаша сварени броколи или овесена каша.
Фибрите са важни за здравето на червата и могат да намалят риска от диабет тип 2 и рак на дебелото черво. Те също подпомагат здравословното кръвно налягане, нивата на холестерола и телесното тегло.
Артишокът съдържа инулин – вид разтворими фибри, които „хранят“ полезните бактерии в червата и намаляват възпаленията.
Само за 64 калории един среден артишок осигурява 3,5 грама протеин – приблизително колкото един белтък. Освен това съдържа:
- фолиева киселина – важна за ДНК и бременността;
- витамин K – полезен за костите, кръвта и сърцето;
- мед – подпомага имунната система;
- магнезий – важен за нервите и мускулите;
- витамин C – подкрепя имунитета и предпазва клетките.
Яденето на артишок е част от удоволствието. Листата могат да се откъсват и да се остъргва меката част с помощта на зъбите, често след потапяне в масло, зехтин или майонеза.
Най-ценната част е сърцевината – меката вътрешност, която остава след отстраняване на листата.
Ако нямате време за подготовка, можете директно да използвате консервирани, замразени или мариновани артишокови сърца. Те са удобни за салати, паста, яйца и различни разядки.
