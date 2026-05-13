Колко полезен е артишока

Артишока може да изглежда плашещ, но зад бодливата му външност се крият много хранителни ползи. И не е нужно да сте майстор в приготвянето му консервираните и маринованите варианти също са много полезни.

Богат на фибри, нискокалоричен и пълен с витамини и минерали, артишокът е един от най-подценяваните зеленчуци, казва Тереза Юри, диетолог в Cleveland Clinic Indian River Hospital във Флорида.

Един средно голям сварен артишок съдържа около 7 грама фибри – повече, отколкото средна ябълка, чаша сварени броколи или овесена каша.

Фибрите са важни за здравето на червата и могат да намалят риска от диабет тип 2 и рак на дебелото черво. Те също подпомагат здравословното кръвно налягане, нивата на холестерола и телесното тегло.

Артишокът съдържа инулин – вид разтворими фибри, които „хранят“ полезните бактерии в червата и намаляват възпаленията.

Само за 64 калории един среден артишок осигурява 3,5 грама протеин – приблизително колкото един белтък. Освен това съдържа:

фолиева киселина – важна за ДНК и бременността;

витамин K – полезен за костите, кръвта и сърцето;

мед – подпомага имунната система;

магнезий – важен за нервите и мускулите;

витамин C – подкрепя имунитета и предпазва клетките.



Яденето на артишок е част от удоволствието. Листата могат да се откъсват и да се остъргва меката част с помощта на зъбите, често след потапяне в масло, зехтин или майонеза.

Най-ценната част е сърцевината – меката вътрешност, която остава след отстраняване на листата.

Ако нямате време за подготовка, можете директно да използвате консервирани, замразени или мариновани артишокови сърца. Те са удобни за салати, паста, яйца и различни разядки.

