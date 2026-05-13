В края на март домакинствата имат 9.18 млн. депозита, в които съхраняват 55.7 млрд. евро

Броят на депозитите на секторите „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД“ към края на първото тримесечие нараства на годишна база с 2%, а общият им размер – с 16.2%, до 84.52 млрд. евро. Това отбелязват от Българската народна банка.

В края на март броят на депозитите на сектор „Домакинства и НТООД“ е най-голям – 9.18 милиона, като нараства на годишна база с 2.1 на сто. Сумата в тях се увеличава на годишна база с 19.9% и достига 55.70 млрд. евро.

В края на март спрямо четвъртото тримесечие, броят на тези депозити обаче намалява – с 0.1%, размерът им обаче нараства с 1.7 на сто.

Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 25 хил. до 250 хил. лв. с дял от 47.4 процента. Близо до тях са влоговете между 1000 и 25 000 евро с дял от 41.8 на сто.

Депозитите, които са направени в сектор „Нефинансови предприятия“ в края на март са 651 хил. броя,

като се отчита ръст от 0.7% спрямо края на същия месец на 2025 година. В края на първото тримесечие тази година размерът на тези влогове е 26.76 млрд. евро, като на годишна база той нараства с 11.9 н асто.

Спрямо края на декември 2025 г. броят им също намалява – с 2.4%, а размерът им се увеличава с 1.2 на сто.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са „Търговия“ (24.9%), „Преработваща промишленост“ (13.4%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане“ (9.8%).

Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 52.4 на сто.

Депозитите на сектор „Финансови предприятия“ в края на март са 8522 броя,

като се отчита ръст от 5.5% на годишна база. В края на първото тримесечие размерът на тези влогове е 2.05 млрд. евро, като на годишна база той спада с 12.7 на сто. Спрямо края на декември 2025 г. броят им нараства с 3.4%, а размерът им намалява с 14.4 на сто.

В края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 81.1 на сто.