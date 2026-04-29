Депозитите на домакинствата са се увеличили до 55.7 млрд. евро в края на март

В края на март 2026 г. депозитите на неправителствения сектор* са в размер на 84.52 млрд. евро (68.5% от БВП**) при 84.25 млрд. евро (68.3% от БВП) в края на февруари тази година. Към края на март те са се увеличили с 16.2% (при 16.1% годишно повишение през февруари). Това показват данните от Българската народна банка.

Депозитите на домакинства и НТООД са в най-голям размер – 55.7 млрд. евро в края на март. Те се увеличават с 19.9% спрямо същия месец на 2025 г. (при 20.3% годишен ръст през февруари тази година).

Влоговете на нефинансови предприятия са 26.76 млрд. евро в края на март. В сравнение със период на 2025 г. те се увеличават с 11.9% (при 8.3% годишно повишение през февруари).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12.7% на годишна база през третия месец (при 13.4% годишно увеличение през февруари) и в края на март достигат 2.05 млрд. евро.

* Неправителственият сектор обхваща сектор „Нефинансови предприятия“, финансови предприятия (сектори „Инвестиционни фондове“, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, застрахователни дружества и пенсионни фондове) и сектор „Домакинства и НТООД“ (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

** При БВП за 2026 г. в размер на 123.37 млрд. евро (прогнозни данни на БНБ).