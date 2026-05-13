Италия посрещна Кейт Мидълтън при първата ѝ официална визита в чужбина след болестта

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън беше посрещната топло в Италия по време на посещението си в град Реджо Емилия, световноизвестен с иновативния си подход към ранното детско образование, съобщи Ройтерс.

Съпругата на престолонаследника принц Уилям е на двудневно посещение, посветено на темата за детското развитие – една от основните каузи в обществената ѝ дейност.

Според неин съветник визитата има особено значение за принцесата: „Това е важен момент за нея. Предстоят още значими събития през 2026 г., но първото ѝ официално международно посещение след възстановяването (от онкологично заболяване) е наистина символично.“

След Втората световна война жители на Реджо Емилия, сред които много жени, финансират създаването на едни от първите детски градини в Италия, продавайки метални отпадъци от изоставена германска военна техника. Така десетилетия преди приемането на национално законодателство за детските заведения през 1968 г. в града се оформя новаторска образователна система за деца до шестгодишна възраст, отбелязва Ройтерс.

Принцеса Кейт ще получи и най-високото отличие на града – „Примо Триколоре“, представляващо копие на италианското знаме, което за първи път е прието именно в Реджо Емилия през 1797 година.