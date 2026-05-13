ЕК ще предложи да се забрани "лечението" на различната сексуална ориентация

Очаква се от догодина Европейската комисия да предложи страните членки от ЕС да забранят опитите за “лечение” на хората с необичайна сексуална ориентация. Мярката е предприета в отговор  на гражданска инициатива, съобщава кореспондент на БТА. Съобщението идва четири дни преди Международния ден срещу хомофобията, трансфобията и бифобията (17 май).

От Комисията уточняват, че опитите да се “лекуват” хора ЛГБТИ+ общността са плод на погрешното схващане, че тези хора са “болни”. Цитирани са и данни от доклад на Агенцията на ЕС за основните права, според които всеки четвърти от ЛГБТИ+ общността е бил обект на физическо и сексуално насилие, словесни обиди и унижения.

Според решение на Световната здравна организация от 17 май 1990 година определянето на хомосексуалността като психично разстройство е грешно.

Всеки от ЛГБТИ+ общността трябва да може да бъде себе си, да живее живота си достойно, без насилие, дискриминация и страх. Въпреки че приемането на хората от ЛГБТИ+ общността в ЕС да нараства в последните години, тези хора продължават да се сблъскват с неприемливи равнища на дискриминация, пишат от Комисията.

Въпросното “лечение” на хората с необичайна сексуална ориентация е свързано с промяна или потискане на сексуалното им желание и половото им самоопределение. Според вносителите тези дейности са дискриминационни.

Припомняме, че у нас през август 2024 година парламентът прие промени в Закона за училищното и предучилищното образование, които предвиждат забрана на пропагандата, популяризирането или подстрекаването по какъвто и да е начин – пряко или косвено, в системата на образованието на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционната сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната.

