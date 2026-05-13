Броят на кредитите на домакинствата спада, но размерът им нараства до 29.87 млрд. евро

Броят на кредитите на секторите „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД“ към края на първото тримесечие намалява с 0.4% на годишна база, а общият им размер нараства с 15.7% до 63.36 млрд. евро. Това показват данните от Българската народна банка.

Заемите на сектор „Нефинансови предприятия“ в края на март са 158 хил. броя, като се увеличават с 2.9% на годишна база. Размерът на тези кредити е 28.52 млрд. евро, като се отчита ръст с 11.6% на годишна база.

Спрямо четвъртото тримесечие броят на кредитите на сектор „Нефинансови предприятия“ намалява с 0.1%, но размерът им нараства с 3.4 на сто.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са „Търговия“ (25%), „Преработваща промишленост“ (21%) и „Операции с недвижими имоти“ (12.6%).

Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 69.9 на сто.

Кредитите на сектор „Финансови предприятия“ в края на първото тримесечие са 1247 броя,

като нарастват на годишна база с 10.4 на сто. Размерът на тези заеми е 4.97 млрд. евро и се отчита нарастване с 10.9% на годишна база.

Спрямо четвъртото тримесечие броят на кредитите на сектор „Финансови предприятия“ се увеличава с 3.7%, а размерът им – с 0.3 на сто.

Към края на март в общата сума на заемите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 97.9 на сто.

В края на март

броят на кредитите на сектор „Домакинства и НТООД“ спада на годишна база с 0.6%, като достига 2.88 милиона.

Размерът им нараства на годишна база с 20.8% до 29.87 млрд. евро. В края на март в сравнение с декември 2025 г. броят на тези заеми се увеличава с 0.1%, а размерът им – с 4.1 на сто.

Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 25 хил. до 250 хил. евро с дял от 62.9%. На второ място са заемите с размер над 1000 до 25 хил. евро с дял от 27.3 на сто.