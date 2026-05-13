Търсят спешно решение за обработките срещу комари по Дунав

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че се търси спешно решение до края на май да започнат обработките срещу комари по държавните територии край река Дунав. По думите на Ивкова, ситуацията е кризисна и институциите работят в кратки срокове, за да не се допусне риск за общественото здраве.

Министърът посочи, че е бил пропуснат дълъг период, в който е можело да бъде намерено решение, така че проблемът да не се поставя отново тази година.

Ивкова обясни, че на 22 декември 2025 година Министерството на здравеопазването е обявило обществена поръчка за обработка на комарните популации. Впоследствие е постъпил сигнал, след който на 9 април служебното правителство е отменило класирането на участниците в процедурата. По случая е образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията.

Миналата седмица служебният кабинет е решил средствата за обработките да бъдат прехвърлени към Българската агенция по безопасност на храните, която да организира дейностите. След встъпването на редовното правителство обаче Министерството на земеделието и храните е направило анализ и е установило, че провеждането на процедурите по този начин не е практически възможно.

Според здравния министър съществува риск прехвърлянето на средствата към БАБХ да бъде тълкувано като заобикаляне на Закона за обществените поръчки, тъй като вече има висящо производство по темата.

Поради тази причина здравното министерство е отменило решението на служебния кабинет от 7 май.

Катя Ивкова увери, че в момента се търсят законосъобразни механизми за бързо стартиране на обработките, както и по-дългосрочни решения, за да не се стига всяка година до същия проблем.