Андрей Гюров обяви, че МВР е свалило баретите от охраната на Пеевски преди две седмици

„МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите.“ Това написа във „Фейсбук“ профила си бившият служебен премиер Андрей Гюров по повод новината, че НСО сваля охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски и водача на герберите Бойко Борисов.

По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че свалянето на държавната охрана от двамата партийни лидери не е политически акт, а резултат от анализ на информация, постъпила от компетентните институции.