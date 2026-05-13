Денят по диагонал – 13 май 2026 г.

Слуховете за края на политическата криза са преувеличени

С вота си българските граждани сложиха край на политическата криза, давайки мнозинство на една сила. Масовото гласуване върна така необходимата легитимност на най-важния политически орган – Народното събрание, и отвори възможността то да работи ефективно и оперативно. Всъщност, става дума за три различни твърдения, от които безспорно е само третото – че наличието на абсолютно мнозинство създава възможност парламентът да работи по-ефективно (нека подчертаем – създава възможност, не гарантира).

ГЕРБ подкрепи безвъзмездното прехвърляне на държавни имоти към Столична община

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също остава без охрана от НСО от утре, 14 май. Това обяви заместник-председателят на партията Томислав Дончев в кулоарите на парламента. „Тук не става дума за Борисов, става дума за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР с традиционни проблеми с организираната престъпност„, отбеляза той и изтъкна, че ГЕРБ няма да политизира въпроса.

МАЕ предупреди на 13 май за още "ценови скокове" заради рекордния срив на запасите от петрол

Световните запаси от петрол се топят с рекордни темпове, а продължаващите смущения, причинени от войната с Иран, заплашват с по-нататъшни скокове на цените. Запасите от суров петрол и рафинирано гориво са намалявали с почти 4 милиона барела на ден през април – количества, надхвърлящи еквивалентното потребление на Обединеното кралство и Германия взети заедно. Което заплашва да подкопае буфера, на който страните разчитат, за да устоят на шокове в доставките.

Божидар Божанов: Дясното не е саморегулация, а контрол върху публичните средства (част 3)

В бюджета ще предложим десни мерки – ограничаване на разходи, корупционни течове, неефективни системи. И стимулиране на бизнес средата. Дясно не означава да оставим всичко на саморегулация, а да преразпределяме внимателно публичните средства – това не са наши пари, а на данъкоплатците. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

ВСС се размърда за Русинова, но не поддава за Сарафов

Пореден твърд отпор в защита на Борислав Сарафов даде Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. По исканията на бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов за образуване на дисциплинарни производства срещу доскорошния временен шеф на държавното обвинение и градския прокурор на София Емилия Русинова колегията прие, че даннни за дисципнинарно нарушение има само при нея.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

