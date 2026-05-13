Девет депутати се заклеха на мястото на премиера Румен Радев и осем министри

В началото на пленарното заседание председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова изчете решения на ЦИК, по силата на които на мястото на премиера Румен Радев и на осем министри в новия Министерски съвет, в парламента влизат нови девет депутати от листите на „Прогресивна България“. Припомняме, че съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред. По закон това са следващите имена в кандидатската листа на „Прогресивна България“.

Така на мястото на Румен Радев депутат става Александра Ангелакова от столичния 25-и МИР, на мястото на вицепремиерите Гълъб Донев и Александър Пулев – народни представители стават Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от Стара Загора.

Министърът на МВР Иван Демерджиев предава щафетата в парламента на Емине Гюлестан от Кърджали, а Тефик Парафитов от Хасково ще заеме мястото на настоящия министър на отбраната Димитър Стоянов.

Стела Илиева заменя регионалния министър Иван Шишков от листата на „Прогресивна България“ във Враца, а Георги Кунчев заменя в Народното събрание екоминистърката Росица Карамфилова-Благова от Благоевград.

Юлиян Димитров влиза в парламента на мястото на министъра на туризма Илин Димитров от Варна, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов, излъчен от Ямбол, ще бъде Добромир Георгиев.

След като имената на новите депутати бяха изчетени, те излязоха на трибуната и се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа.