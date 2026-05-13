С 204 гласа „За“ депутатите приеха да обсъдят създаването на 2 комисии – за организацията на Петрохан и за дейността на Петьо Еврото

С 204 гласа „За“, с 11 „Против“ (всичките на „Възраждане“) и с един глас „Въздържал се“ (един народен представител от ГЕРБ-СДС) депутатите заложиха в седмичната си програма обсъждането на създаването на две временни комисии. Едната, предложена от Халил Летифов от ДПС, е за изясняване на обстоятелствата около „Националната агенция за контрол на защитените територии“, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан“.

Втората временна комисия се предлага от Надежда Йорданова от „Демократична България“. Тя ще има за цел да изясни фактите и обстоятелства, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петьо Петрв – Еврото, придобила обществена известност по случая „Осемте джуджета“, дейността на групата около Мартин Божанов – Нотариуса, както и действията и бездействията на компетентните държавни органи във връзка с данни за нерегламентирано влияние в съдебната власт и правоохранителната система.

В програмата си за седмицата депутатите включиха и две изслушвания. Едното е на министъра на МВР Иван Демерджиев във връзка с разследване на случай от 6 май в Габрово. Вносителите на предложението за изслушването Богомил Петков, Николай Денков и Марин Тихомиров от „Продължаваме промяната“ искат да получат повече информация дали са предприети мерки за защита на пострадалите, сред които и непълнолетно лице, и за евентуално оказван натиск за промяна на правната квалификация на деянието.

Второто изслушване – на премиера Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов е по искане на Костадин Костадинов и Петър Петров от „Възраждане“. То е по повод изнесената информация в авторитетното британско списание за военна авиация Air forces Monthly за летящите цистерни на САЩ, които са базирани на летище „Васил Левски“ в София, по операции за презареждане на самолети във въздуха, които участват във военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Тази седмица депутатите ще разгледат на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Явор Гечев и група народни представители от „Прогресивна България“.

Ще разгледат на първо гласуване и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен отново от Явор Гечев и депутати от „Прогресивна България“.

Предстои и първо гласуване на три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Единият е внесен от Велислав Величков от „Продължаваме промяната“, вторият – от Надежда Йорданова от „Демократична България“, а третият – от Олга Борисова от „Прогресивна България“.



Депутатите ще обсъдят на първо четене и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от Петър Витанов и група народни представители от „Прогресивна България“.

