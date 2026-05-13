Инфлацията в САЩ е най-висока от 3 години насам

Инфлацията в Съединените щати е продължила да набира скорост и през април на фона на продължаващото повишение на цените на бензина, предизвикано от войната в Иран, и рязкото поскъпване на хранителните стоки. Индексът на потребителските цени се е повишил с 3.8% спрямо същия месец на 2025-а, по данни на Бюрото по трудова статистика, публикувани на 12 май – най-бързият темп от 2023-а насам. Спрямо март ценовият ръст е 0.6 процента. Основният индекс на потребителските цени, от който са изключени силно променливите храни и енергия, се е увеличил с 0.4% спрямо март и с 2.8% в сравнение с 2025 година.

Числата показват какво е въздействието на войната в Персийския залив върху американската икономика заради поскъпването на енергията. Докладът на Бюрото по трудова статистика показва, че цените на бензина са се повишили с повече от 5% през април след скок от 21% през март. Сериозен е ценовият ръст и при хранителните стоки и самолетните билети. Продължителното поскъпване, особено на стоки от първа необходимост, може да накара потребителите да намалят разходите си.

Държавните облигации на Съединените щати поевтиняха след публикуването на инфлационните показатели. а на 13 май ги последваха и държавните дългови книжа от Австралия до Япония.

Дори ако продължаващото прекратяване на огъня се запази и Ормузкият проток се отвори отново в близките дни, икономистите очакват по-високите разходи да се запазят през следващите месеци докато добивът на суров петрол се нормализира и корабните потоци се възстановят. Предвижда се също качващите се цени на торовете да оскъпят хранителните стоки, а по-високите петролни котировки да повишат разходите и за други стоки и услуги, тъй като компаниите се стремят да прехвърлят нарастващите транспортни разноски върху потребителите.

Един от основните примери в данните за индекса на потребителските цени за април са самолетните билети: Те са се повишили с 2.8% в сравнение с март заради поскъпващото самолетно гориво, което накара авиокомпаниите да повишат цените и таксите за багаж и да започнат да орязват полети.

Общите разходи за услуги, с изключение на енергията и жилищата, са нараснали с 0.5%, цените на хотелите са скочили с 2.8% – най-много от 2024 г. насам, а хранителните стоки са поскъпнали с 0.7% – най-драстично за последните почти четири години. Месото, млечните продукти, пресните плодове и зеленчуци са с най-значителен ръст. Цените на храните са основен фактор за опасенията на потребителите през последните години и биха могли да повлияят на нагласите на американците за икономическата перспектива в навечерието на междинните избори.

Отделен доклад на Бюрото по трудова статистика, също от 12 май, който комбинира инфлационните показатели с последните данни за заплатите, показва, че реалните средни почасови доходи са намалели с 0.3% спрямо април 2025-а – предходната година, което е първият спад от три години насам.

Междувременно, цените на т. нар. основни стоки, без храните и енергията, не са се променили благодарение на поевтиняването на новите превозни средства. Икономистите следят за признаци, че търговците на дребно са приключили с прехвърлянето на по-високите разходи от митата на президента Доналд Тръмп, въпреки задаващия се риск от по-скъпите горива, които ще започнат отново да оскъпяват стоките по-късно през годината. Някои категории, които са по-слабо зависими от митническите ставки, включително облекло и играчки, са поскъпнали с по-умерени темпове, отколкото през март.

С оглед на стабилния пазар на труда в Съединените щати, служителите на Федералния резерв следят отблизо въздействието на войната върху цените. Според фючърсните котировки, инвеститорите виждат малка вероятност за ново намаление на лихвените проценти през 2026 г., въпреки че някои икономисти все още прогнозират лихвена редукция по-късно през годината.