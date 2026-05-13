Васил Терзиев освободи ръководството на „Гробищни паркове“ заради нарушения

Кметът на София Васил Терзиев е разпоредил освобождаването на директора на общинското предприятие „Гробищни паркове“ Румен Димитров и двамата му заместници след проверка за нарушения. Проверката на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията е установила сериозни пропуски в управлението, а докладът вече е изпратен до прокуратурата.

По думите на кмета, решението цели да осигури по-строг контрол и отчетност в дейността на предприятието. Терзиев заявява, че при установени нарушения са предприети незабавни действия, включително освобождаване от длъжност и сезиране на компетентните органи. Той подчертава, че гробищните паркове са особено чувствителна обществена сфера, в която институциите трябва да гарантират ред, уважение и човешко отношение.

В позиция във Фейсбук градоначалникът обръща внимание на дългогодишни сигнали от граждани за проблемни практики, сред които агресивно предлагане на услуги, натиск върху близки на починали и случаи на увреждане на имущество. Част от тези действия са свързани с частни фирми, но са се развивали в среда на безконтролност и зависимости около гробищните паркове.„Институцията трябва да бъде противоположното на този модел – с ясни правила, контрол и нулева толерантност към злоупотреби“, изтъква кметът.

Терзиев акцентира и върху тежките последици от подобни нарушения, когато засягат хора в уязвимо положение, включително възрастни хора и близки на починали.

Кметът призова гражданите да подават сигнали за нередности чрез платформата на Столичната община. Той е категоричен, че активната гражданска позиция е ключова за предприемането на реални действия срещу злоупотребите.