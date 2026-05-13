След десетилетие Тръмп се завръща в един по-силен и уверен Китай

Предстоящата среща между лидерите на САЩ и Китай се превърна в основна тема в международната преса. Много наблюдатели отбелязват, че резултатите от разговорите между Доналд Тръмп и Си Дзинпин ще окажат значително влияние върху световната политика в близко бъдеще.

The New York Times (Ню Йорк, САЩ)

Тръмп и Си Дзинпин, затънали в проблеми, започват срещата на върха с ограничен дневен ред

Президентът Тръмп не е възнамерявал да пристигне в Китай по този начин. Когато американският президент отложи дългоочакваното си пътуване до Пекин с шест седмици, той се надяваше да пристигне там, след като принуди иранците да капитулират пред исканията му. Вместо това мнозина в Китай се чудят как Тръмп се забърка във война, която самият той започна, срещу много по-малка по сила държава. Ядреният арсенал на Иран остава там, където беше. Ормузкият проток, през който Китай получава над 30% от петрола си, остава затворен и няма очевидни планове за повторното му отваряне. Войната обаче представлява предизвикателства и за Си Дзинпин. Въпреки глобалните амбиции на Китай, той не е успял и не е желал да се притече на помощ на Иран, своя политически партньор и ключов доставчик, и не е предложил собствен план за възстановяване на жизненоважните доставки на петрол и газ за Китай.

Синхуа (Пекин, Китай)

Устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ

Двете страни имат възможност да изградят стратегически, конструктивни и стабилни отношения. Прегледът на двустранните отношения, които като цяло остават стабилни въпреки възходите и паденията, показва, че дипломацията на държавните глави винаги е служила като котва на отношенията, играейки незаменима стратегическа водеща роля и предоставяйки важни стратегически гаранции за подобряване и развитие на двустранните връзки. Китайско-американските отношения са едни от най-важните двустранни връзки в света днес и стратегическите решения на двете страни влияят на бъдещия глобален пейзаж. Надеждата е, че предстоящата дипломация между държавните глави ще насочи стабилно напред големия кораб на китайско-американските отношения, преодолявайки всички трудности, така че двете страни да могат съвместно да постигнат още по-големи и по-положителни резултати и да донесат по-голяма стабилност и увереност в един нестабилен свят.

Le Monde (Париж, Франция)

Доналд Тръмп започва посещението си в Китай, където е посрещнат от силния Си Дзинпин.

Президентът на САЩ започва пътуването си до Китай в сряда, 13 май, въвлечен във война с Иран, чийто партньор е Пекин. Петролната криза, свързана с блокадата на Ормузкия проток, представлява по-малък проблем за Китай, който е взел предпазни мерки срещу подобни рискове. Доналд Тръмп с нетърпение очаква пищен китайски прием в негова чест. Той прави това пътуване, докато администрацията му търси изход от иранския конфликт. Вашингтон представя това посещение като възможност да окаже натиск върху Китай да използва отношенията си с Техеран.

Но преди посещението, в петък, 8 май, Съединените щати обявиха санкции срещу девет компании и лица от континентален Китай и Хонконг, обвинени в доставка на ирански ракетни компоненти и сателитни изображения, използвани за удари по американски интереси в Персийския залив.

Der Spiegel (Хамбург, Германия)

Това, което двамата обсъждат, има глобални последици.

Целият свят наблюдава това посещение: президентът на САЩ Доналд Тръмп ще кацне в Пекин днес. Китай може да окаже натиск върху Техеран да започне мирни преговори и да отвори Ормузкия проток. Ако Си Дзинпин наистина се съгласи, той ще може отново да представи страната си като бастион на стабилността, а себе си като отговорен геополитик – противовес на хаотичния американски президент. Войната с Иран показва колко драматично се е променил балансът на силите между Тръмп и Си Дзинпин през последните години.

Президентът на САЩ искаше да сдържи Пекин, но в действителност ускори възхода на Китай. Тръмп започна война с Израел, но без Си Дзинпин не може да се измъкне от нея. Си Дзинпин се среща с Тръмп в Пекин от позиция на сила. Той иска да убеди американския президент да намали подкрепата си за Тайван, което би позволило на Пекин да установи контрол над острова. Ако Си Дзинпин успее в начинанието си, това ще има последици далеч отвъд региона.

BBC (Лондон, Великобритания)

След десетилетие Тръмп се завръща в един по-силен и по-уверен Китай

Когато китайският лидер Си Дзинпин е домакин на американския си колега в Пекин, Доналд Тръмп ще си спомни последното си посещение през 2017 годшно. Тогава всячески се опитваха да му угодят, организирайки дори вечеря в Забранения град, чест, каквато никой американски президент не е получавал преди това.

Но сега много неща се промениха. Тръмп се завръща към един по-силен и много по-уверен Китай. Амбициозният Си Дзинпин прокарва планове за създаване на „нови продуктивни сили“ със сериозни инвестиции във възобновяема енергия, роботика и изкуствен интелект. Ако американският президент и неговата администрация искат да видят бъдещето, към което Пекин се стреми през последното десетилетие, те трябва да погледнат отвъд внушителния център на Пекин, където ще прекарват по-голямата част от времето си.