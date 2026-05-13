Спецоперация на МВР блокира страната

От Столичната полиция спипаха дилър до училище

Специализирана полицейска операция започва на територията на цялата страна, обяви днес вътрешният министър Иван Демерджиев. „Ще се работи по линия на икономическа полиция, криминална полиция и линия контрол на пътната безопасност“, заяви той. 

Според Демерджиев ситуацията по отношение на разпространението на наркотици у нас е изключително тежка. 

„Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред,  да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение,  до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпрецедентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата“, обясни Демерджиев.

Както „Банкеръ“ вече писа, днес стана известно, че при акция на СДВР е заловен над 1 кг от опасния наркотик фентанил.

