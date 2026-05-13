Спецоперация на МВР блокира страната

Специализирана полицейска операция започва на територията на цялата страна, обяви днес вътрешният министър Иван Демерджиев. „Ще се работи по линия на икономическа полиция, криминална полиция и линия контрол на пътната безопасност“, заяви той.

Според Демерджиев ситуацията по отношение на разпространението на наркотици у нас е изключително тежка.

„Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение, до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпрецедентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата“, обясни Демерджиев.

Както „Банкеръ“ вече писа, днес стана известно, че при акция на СДВР е заловен над 1 кг от опасния наркотик фентанил.