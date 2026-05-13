Украйна е на път да постигне споразумение с Пентагона за тестване на дронове в САЩ

Киев и Вашингтон се готвят да подпишат първо по рода си споразумение, което ще позволи износа на украински дронове за военни тестове отвъд Атлантика, става ясно от проекто-документ и от участващи в процеса длъжностни лица. Проектът за декларация за намеренията, който са прочели репортери на „Файненшъл таймс“, залага планове за временен износ на украински безпилотни системи за сухопътни, морски и въздушни операции в подкрепа на „дейностите по тестване и оценка“ на Съединените щати и за оформяне на бъдещите американски военни изисквания.

Документът показва нарастващия интерес на администрацията на президента Доналд Тръмп към бързо развиващите се бойни технологии на Киев. В преамбюла му се признава „общия интерес към бъдещо съвместно производство, разработване или закупуване на украински технологии, които биха били от полза за американските военни, като същевременно ще разширят отбранителните иновации на Украйна“.

След повече от четири години пълномащабна война с Русия, Киев се превърна в център за иновации в областта на безпилотните летателни устройства, променяйки начина, по който се водят военни конфликти в съвременния свят. Украинският президент Володимир Зеленски предлага на Съединените щати, Европа и други партньори прехващачите на дронове и други безпилотни оръжейни системи на страната си. Повече от 200 украински експерти, както и прехващачи на безпилотни апарати и устройства за заглушаване, са разположени в Близкия изток, откакто войната на Вашингтон и Тел Авив с Иран разшири обхвата си през март.

Зеленски е подписал няколко споразумения в сферата на отбраната със страните от Персийския залив, но все още не е финализирал никакви сделки за продажба на дронове или отбранителни системи на тях. Украинският президент заяви пред „Файненшъл таймс“ през април, че тези дронове прехващачи, както и другите съоръжения за електронна война на страната му, са били използвани за сваляне на ирански атакуващи дронове в региона.

Публично Тръмп отхвърли украинската помощ в Персийския залив откакто започна войната с Иран, твърдейки, че САЩ „знаят повече за дроновете от всеки друг“.

Съгласно проектопредложението, Пентагонът ще поиска конкретни платформи и количества дронове единствено за тестване и оценка, „за да информира за развитието на военните изисквания на САЩ за потенциални бъдещи придобивания“, а не за оперативно разполагане. Всяка потенциална бъдеща сделка за тези системи „ще бъде сключена чрез отделно споразумение или договореност“, се казва в документа. Той е подписан от Даниел Цимерман – помощник-министър за войната по въпросите на международната сигурност, и Сергий Боев – заместник-министър на отбраната на Украйна.

През миналата година министърът на отбраната Пийт Хегсет даде начало на инициативата „Доминиране на дронове“ – „итерактивен план на стойност 1 милиард долара за закупуване на малки, смъртоносни дронове през следващите две години… за ускоряване на растежа на американската индустриална база и бързо въоръжаване на бойните части с евтини, консумативни дронове в голям мащаб“. Украинските безпилотни устройства, които ще бъдат внесени, ще бъдат идентифицирани чрез „Доминиране на дронове“.

Киев ще се стреми да отговори на исканията за износ от Съединените щати в рамките на 10 работни дни. Зеленски обяви експорта миналия месец, с условието, че компаниите първо трябва да доставят на украинската армия онова, от което се нуждае, за да се защити от руските сили, докато инвазията им продължава.

Споразумението е далеч по-скромно от мечтаната от украинския лидер „сделка за дронове“ на стойност до 50 милиарда долара, която през последната година Зеленски натискаше да бъде подписана от администрацията на Тръмп. Тя ще включва съвместно производство на украинска технология за дронове на американска земя. Но споразумението за военни тестове на украинските летателни устройства може да е първата стъпка към по-широко партньорство в областта на отбраната със Съединените щати, смятат лица, участвали в изготвянето на споразумението.

Документът оставя отворена възможността украинските дронове да бъдат използвани в „оперативни тестови среди“ за всеки отделен случай, с „изрично писмено искане“ от двете правителства. Декларацията за намерения ще остане в сила две години след подписването ѝ, но не създава правно обвързващи задължения, нито ангажира страните с финансиране, обществени поръчки или трансфер на технологии.

От публикуваната на 12 май информация за задълбочаващия се корупционен скандал, включващ и членове на най-близкото обкръжение на Зеленски, може да се предположи, че в престъпната дейност са замесени и някои от украинските производители на дронове. Семен Кривонос – директор на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), заяви пред репортери в Киев, че разследването, по което е обвинен и бившия началник на кабинета на украинския лидер, обхваща енергийния и отбранителния сектор и че множество украински производители на оръжие, включително компании за дронове, се проверяват за предполагаема корупция.