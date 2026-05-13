Доналд Тръмп стъпи на китайска земя за срещата на върха със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Пекин за дългоочакваната среща с китайския лидер Си Дзинпин. В центъра на разговорите ще са търговските отношения между двете държави, войната с Иран и американските оръжейни доставки за Тайван, съобщи АП.

Китайските власти организираха тържествено посрещане на американския лидер още при пристигането му в китайската столица. На летището Тръмп беше приветстван от китайския вицепрезидент Хан Чжън, посланика на Китай във Вашингтон Сие Фън, заместник-външния министър Ма Джаосюй и американския посланик в Пекин Дейвид Пърдю. Церемонията включваше военен почетен караул, военен оркестър и стотици младежи с китайски и американски знамена.

Преди отпътуването си от Вашингтон Тръмп определи САЩ и Китай като „двете суперсили“ и подчерта военното превъзходство на Америка. Посещението му обаче идва в деликатен момент, тъй като вътрешнополитическата му подкрепа е под натиск заради войната с Иран и нарастващата инфлация вследствие на конфликта.

Според американския държавен глава икономическите въпроси ще са водещата тема в разговорите със Си Дзинпин. Администрацията на Тръмп иска също така да започне процес по създаване на двустранен търговски съвет между Вашингтон и Пекин, който да предотврати нова ескалация на търговската война. Напрежението между двете държави се засили след увеличаването на американските мита миналата година и ответните мерки на Китай.

