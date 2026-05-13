Доналд Тръмп стъпи на китайска земя за срещата на върха със Си Дзинпин

Тръмп стъпи на китайска земя за срещата на върха със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Пекин за дългоочакваната среща с китайския лидер Си Дзинпин. В центъра на разговорите ще са търговските отношения между двете държави, войната с Иран и американските оръжейни доставки за Тайван, съобщи АП.

Китайските власти организираха тържествено посрещане на американския лидер още при пристигането му в китайската столица. На летището Тръмп беше приветстван от китайския вицепрезидент Хан Чжън, посланика на Китай във Вашингтон Сие Фън, заместник-външния министър Ма Джаосюй и американския посланик в Пекин Дейвид Пърдю. Церемонията включваше военен почетен караул, военен оркестър и стотици младежи с китайски и американски знамена.

Преди отпътуването си от Вашингтон Тръмп определи САЩ и Китай като „двете суперсили“ и подчерта военното превъзходство на Америка. Посещението му обаче идва в деликатен момент, тъй като вътрешнополитическата му подкрепа е под натиск заради войната с Иран и нарастващата инфлация вследствие на конфликта.

Според американския държавен глава икономическите въпроси ще са водещата тема в разговорите със Си Дзинпин. Администрацията на Тръмп иска също така да започне процес по създаване на двустранен търговски съвет между Вашингтон и Пекин, който да предотврати нова ескалация на търговската война. Напрежението между двете държави се засили след увеличаването на американските мита миналата година и ответните мерки на Китай.

