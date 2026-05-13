Панджерова аут от образователното министерство

Премиерът Румен Радев освободи от поста заместник-министърката на образованието и науката Ася Панджерова. Това става веднага след подадената от нея оставка заради данни за конфликт на интереси при разпределяне на средства по европейската програма „Еразъм+“. Скандалът стана публичен въз основа на сигнал от бивши служители на Дирекция „Акредитация, мониторинг и проверки“ към Центъра за развитие на човешките ресурси, който разпределя годишния бюджет на програмата и към който Панджерова е оценител.

Случаят от преди 9 години е свързан с нейни оценки на 12 проекта на стойност над 1,6 млн. евро по програмата, която по това време е под наименование „Програма за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа“. Сред печелившите е и бъдещият съпруг на Панджерова, чиито кумове са Ветко и Маринела Арабаджиеви. В резултат на сигнала започват паралелни проверки от Дирекция „Одит на средствата от ЕС“ към финансовото министерство и Европейската служба за борба с измамите OLAF.

Становището на дирекция „Одит на средствата от ЕС“ гласи, че „проектите, оценявани от Ася Панджерова, са оценени в ситуация на конфликт на интереси и не би трябвало да бъдат финансирани“. Докладът от тази проверка, установяваща нарушенията, е изпратен до Европейската комисия. Оттам настояли за прекратяване на проектите и възстановяване на всички суми към бюджета на Съюза, става ясно от решението на дело на Окръжен съд – Силистра от 2021 година. Центърът за развитие на човешките ресурси е превел общата сума от бюджета си към Европейската комисия. Той е завел дело в съда в Силистра срещу един от бенефициентите по проектите, за да му бъде възстановена една част от сумата – 45 640 евро.