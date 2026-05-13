В Съюза на архитектите представят книгите „Силата на парите“ и „България и еврото“

В Съюза на архитектите в България, от 17.30 часа, доц. Йосиф Аврамов ще представи книгите „Силата на парите“ (том I и II) и „България и еврото“, съобщи БТА. Водещ на събитието ще е икономистът и създател на „Експат Капитал България“ Николай Василев, съобщават организаторите от издателска къща „Сиела“ и Нумизматично дружество „Георги Стойков Раковски“.

Двата тома на „Силата на парите“ предлагат цялостен и задълбочен поглед върху развитието на парите, банковото дело и финансовата култура в България – от древността до съвременността и в контекста на предстоящото въвеждане на еврото.

В първия том доц. Аврамов проследява нумизматичното наследство по българските земи през близо 2600 години – от тракийските племена дерони и едони и Одриското царство до наши дни, включително емитирането на книжни пари и държавни съкровищни бонове след Освобождението през 1878 година.

Във втория том изследователя разглежда развитието на банковото дело у нас, както и теорията и търговията с ценни книжа и фондовите борси от времето на Царство България до днес. Изданието е богато илюстрирано с над 550 черно-бели и над 60 цветни изображения на монети и банкноти.

В книгата „България и еврото“ доц. Аврамов представя малко познати факти за единната европейска валута, разглежда мястото ѝ в световната икономика като една от водещите глобални валути и предлага практически съвети за разпознаване на фалшиви евробанкноти.