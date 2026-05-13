Нападнаха германски военнослужещи от командването на НАТО в Нидерландия

Двама германски военнослужещи от командната структура на НАТО са били нападнати в нидерландския град Брунсум, съобщиха от Министерство на отбраната на Германия, цитирано от ДПА. Нападението срещу германски военнослужещи от командването на НАТО се разглежда като инцидент със значение за сигурността.

По първоначална информация военнослужещите са станали жертва както на словесна агресия, така и на физическо нападение. Те са получили леки травми и са в стабилно състояние, предаде БТА.

Разследването се води съвместно от нидерландската военна полиция и цивилните правоохранителни органи, които работят по изясняване на мотивите за атаката. Проверява се и информация, според която нападателите са били с маски и са скандирали антинатовски лозунги по време на инцидента.

Случаят е станал в близост до Съвместно командване на силите на НАТО в Брунсум – ключов оперативен щаб на алианса, който координира отбраната на Централна Европа от Атлантическия океан до източния фланг на НАТО.

