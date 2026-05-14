От 14 до 16 май се променя движението в участък от път I-1 през Кресненското дефиле

Днес, 14 май, 12 ч. до 12 ч. на 16 май /събота/ се ограничава движението в посока Кулата в участък от път I-1 през Кресненското дефиле при „Малкия тунел“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на „Малкия тунел“, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км/час.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточняват, че

ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на преминаване.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в Агенция „Пътна инфраструктура“.