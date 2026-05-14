Гласуваха оставките на трима депутати, двама от тях назначени за областни управители

52-то Народно събрание проведе първото заседание (снимки)

Парламентът прекрати правомощията на трима народни представители от „Прогресивна България“. Двама от тях вчера бяха назначени за областни управители с решение на Министерския съвет. Става въпрос за Илко Илиев, избран за депутат от Търговище, който съответно става областен управител с център градът, който днес – 14 май – чества празника си.

Вторият случай бе на Марио Смърков, излъчен за депутат от „Прогресивна България“ от Варна. Вчера той бе назначен за областен управител на морската ни столица. Смърков е заемал същата длъжност в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. По образование е юрист.

Третата гласувана оставка бе на Крум Неделков. Доскорошният депутат на „Прогресивна България“, излъчен от Стара Загора, е бил заместник-министър на земеделието в първия служебен кабинет на Гълъб Донев.

