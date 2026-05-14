Гласуваха оставките на трима депутати, двама от тях назначени за областни управители

Парламентът прекрати правомощията на трима народни представители от „Прогресивна България“. Двама от тях вчера бяха назначени за областни управители с решение на Министерския съвет. Става въпрос за Илко Илиев, избран за депутат от Търговище, който съответно става областен управител с център градът, който днес – 14 май – чества празника си.

Вторият случай бе на Марио Смърков, излъчен за депутат от „Прогресивна България“ от Варна. Вчера той бе назначен за областен управител на морската ни столица. Смърков е заемал същата длъжност в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. По образование е юрист.

Третата гласувана оставка бе на Крум Неделков. Доскорошният депутат на „Прогресивна България“, излъчен от Стара Загора, е бил заместник-министър на земеделието в първия служебен кабинет на Гълъб Донев.