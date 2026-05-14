БАБХ затвори заведение за бързо хранене заради лоша хигиена

Обект за бързо хранене в Пазарджик е затворен от инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в града. Причината – лоша хигиена в складовете и замърсявания по плотовете и оборудването.

Проверката е извършена съвместно със служители на Икономическа полиция.

Открити са 100 килограма месо без здравна и идентификационна маркировка и без документи за произход, заради което те ще бъдат унищожени.

От Агенцията уверяват, че ще продължават засиления контрол върху обектите за производство и търговия с храни, за да гарантират безопасността на потребителите.

