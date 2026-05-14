МОН с готовност за матурите - 53 000 зрелостници се явяват на ДЗИ

Министерство на образованието и науката (МОН) е готово за провеждането на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) следващата седмица, увери министърът на образованието проф. Георги Вълчев на пресконференция във ведомството заедно с новоназначените си заместници. Изпитите ще се проведат на 20 и 22 май. Всички зрелостници трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпита със служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант.

В началото на изявлението си проф. Вълчев представи новите си заместници в министерството, назначени днес. Заместник-министърът, който ще отговаря за началното и средно образование е Таня Панчева, другият заместник-министър е акад. Николай Витанов.

От 26 до 29 май ще се проведат допълнителните зрелостни изпити. Всеки зрелостник ще получи до 19 май служебната си бележка за допускане до матура. В нея ще бъде посочено на коя дата, в колко часа и кое е мястото, където трябва да се яви, за да положи изпита. Проф. Вълчев призова зрелостниците и семействата им да бъдат спокойни във връзка с провеждането на матурите.

Общо 88 ДЗИ-та ще бъдат проведени в цялата страна. В близо 800 училища ще се проведе матурата по БЕЛ на 20 май. В двойно повече училища ще се проведе вторият ДЗИ. Резултатите от държавните изпити ще бъдат обявени до 11 юни.

“Промяната тази година е свързана с идентификационната бланка. Процесът технически вече е опростен, така че идентификационната бланка няма да бъде откъсвана и тя ще бъде част от изпитната работа”, информира Панчева.

Оценяването на изпитната работа ще се извършва както и досега от двама независими оценители. Общо 53 652 зрелостници са заявили желание да положат матура по Български език и литература, а 24 381 зрелостници ще положат втория задължителен зрелостен изпит.

На ДЗИ по желание ще се явят около 3400 ученици. Това означава, че те веднъж вече са полагали матура по някакъв предмет, но не са доволни от оценката. Този изпит няма да я промени в дипломата им от ДЗИ, но ще фигурира в отделен документ и ще има тежест при кандидатстване в университет.