Свлачището край Пампорово – заради преовлажняване или строителство?

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на работна среща в Смолян, посветена на свлачището, отнесло част от пътя Смолян – Пампорово на 1 май, че основната причина за активирането му е преовлажняване на терена, а не естествени геоложки процеси, предаде БТА.

“Самият факт, че сградата, когато е построена, не е имало свлачище, ме кара да мисля като архитект, занимаващ се със строителство, че причината е преовлажняване. Защото, ако имаше свлачище, най-вероятно в момента, в който беше започнала да се строи сградата, това свлачище щеше да бъде активирано”, обясни той.

Министърът посочи, че въпреки липсата на регистрирани течове от ВиК системата към момента, трябва да се изследва дали преовлажняването не идва от други източници. „Там има водоем, който се следи и който 20 години не е преливал. Няма никъде течове по тръбите около него“, уточни Шишков.

Той добави, че се търсят варианти за облекчаване на трафика чрез обходни пътища и отбеляза, че всяко решение трябва да е съобразено с техническите възможности и горските територии.

Във връзка със спешното възстановяване на пътя, Шишков очерта две възможности – търсене на най-бързото инженерно решение – преместване, за да се пусне движението, дори ако това е по-скъпо, и паралелен процес по укрепване на самото свлачище, който ще отнеме повече време поради административни процедури и ПУП-ове.

Министърът предупреди, че ако се влезе в процедури за отчуждаване и нови планове в самото свлачище, това би отнело години, за да може пътят да се възстанови.

Припомняме, че служебният регионален министър Николай Найденов съобщи след инцидента, че свлачището не е било изследвано, тъй като е нямало индикации, че там ще започнат някакви процеси.