Стратегическо финансиране от 450 млн. евро ще подкрепи модернизацията на летище „Васил Левски"

Проектът на летище „Васил Левски“ – София набра стратегическо финансиране в размер на 450 млн. евро от международните капиталови пазари – облигации с 22-годишен падеж и банково кредитиране. Финансирането мобилизира нов ресурс за изграждането на Терминал 3, което се предвижда да започне през есента на 2026 г., както и за модернизацията на съществуващата инфраструктура на летището.

Планираните инвестиции ще осигурят необходимия капацитет съобразно потребностите и развитието на летището през следващите 30 години, с което ще затвърди ролята му на стратегически портал на България към Европа и света. Потвърденият ангажимент на международни институционални и частни инвеститори е израз на доверие в устойчивото развитие на проекта след възлагането на концесията и перспективите за развитие на летището.

Осигуреното финансиране е силен сигнал към българската икономика в ключов момент след присъединяването на страната към Еврозоната и повишава макроикономическата и финансовата разпознаваемост на България като надеждна дестинация за дългосрочни инфраструктурни инвеститори.

„Осигуреното знаково финансиране е ярък пример за това какво може да се постигне чрез успешно публично-частно партньорство“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект. „Като дългосрочен партньор на българската държава, компанията ни е изцяло ангажирана с развитието на летището в обществен интерес. Чрез инвестиции с дългосрочна визия ние увеличаваме свързаността на България, разширяваме икономическите възможности и допринасяме съществено за устойчивото развитие на страната през следващите десетилетия.“

Финансирането е структурирано чрез комбинация от банково кредитиране и емисия облигации – първата облигационна емисия за проектно финансиране на проект на публично-частно партньорство в България, емитирана на регулиран пазар (Euronext Dublin). В него участват диверсифицирана група водещи международни инвеститори и финансови партньори, между които Европейската банка за възстановяване и развитие и „УниКредит Груп“. Това стана възможно благодарение на трансформацията на летището, започната от СОФ Кънект от началото на концесията, и със съдействието на екипа на Министерството на транспорта и съобщенията.

СОФ Кънект е оператор на най-голямото международно летище в България. През 2021 г. компанията пое управлението на летище „Васил Левски“ – София за срок от 35 години. Глобалният инфраструктурен фонд Meridiam притежава 100% от капитала на СОФ Кънект. Концесионният проект е дългосрочен план за модеризиране на летището, повишаване нивото на услугите, подобряване на пътническото преживяване и инфраструктурата до най-високи световни стандарти. Целта е насърчаване на икономическия растеж на България, привличане на повече туристи и превръщане на страната ни в предпочитана дестинация.

