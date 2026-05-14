Пламен Абровски свика извънредно заседание за цените и пазара на храни

Министърът на земеделието Пламен Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните, посветено на законодателни промени и мерки за стабилизиране на пазара на храни. В срещата участваха здравният министър Катя Ивкова, представители на институции, контролни органи, браншови организации, производители и преработватели.

Основна тема на обсъждането бяха промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, които вече са внесени в парламента. Според Абровски целта е да бъде намерен баланс между интересите на бизнеса и потребителите и да се осигури по-голяма предвидимост в сектора.

Земеделският министър подчерта, че държавата няма да предприема едностранни действия и ще се съобрази с предложенията на бранша между първо и второ четене на законопроектите.

Сред обсъжданите мерки са забрана за икономически необосновано поскъпване на стоки и услуги, както и задължение големите търговски вериги да публикуват ежедневно цените на основни продукти от потребителската кошница.

Предвижда се и увеличение на санкциите, налагани от контролните органи, както и разширяване на обхвата на нелоялните търговски практики чрез промени в Закона за защита на конкуренцията.

Пламен Абровски съобщи и за планове за създаване на централен електронен регистър за проследимост на храните по веригата на доставки. Според него това ще намали административната тежест и ще улесни бизнеса чрез обединяване на съществуващите системи.

Министърът призна, че въпреки значителните публични средства в сектора, България продължава да зависи от внос на суровини и храни, което според него налага промяна в политиките и по-тясно сътрудничество между държавата, производителите и търговците.

От своя страна Катя Ивкова подчерта, че институциите трябва да действат координирано както в интерес на бизнеса, така и на потребителите.