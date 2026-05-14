Fitch повиши рейтинга на депозитите на УниКредит Булбанк до ‘A+’

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings присъди на УниКредит Булбанк дългосрочен рейтинг на депозитите ‘A+’ и краткосрочен рейтинг ‘F1’. Това е значимо признание за стабилността на банката и високото ниво на защита на вложителите. Депозитите вече се оценяват на три степени над рейтинга на страната.

Повишението е резултат от актуализираната оценка на Fitch за регулаторната рамка в България както и от силната подкрепа от страна на УниКредит чрез осигурените от групата значителни вътрешни буфери за преструктуриране (MREL).

Преди това Fitch повиши и дългосрочния рейтинг на депозитите на УниКредит. от ‘A’ на ‘A+’, потвърждавайки стабилната позиция на групата, която остава ключов фактор за високата оценка на УниКредит Булбанк.

Дългосрочният рейтинг на емитента (Issuer Default Rating) на УниКредит Булбанк, беше потвърден на ниво ‘A-’, като перспективата остава стабилна.

Решението подчертава устойчивостта, ликвидността и надеждността на УниКредит Булбанк като водеща банка в България.