Парламентът прие на първо четене промените в Закона за съдебната власт

Със 173 гласа „за“, 18 „против“ и без въздържали се, парламентът прие на първо четене трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. „Против“ гласуваха единствено от ДПС. Промените касаят въвеждане на нови правила за избирането на нов Висш съдебен съвет (ВСС), ограничаване правомощията на кадровия орган и въвеждане на мораториум като невъзможност ВСС да взима решения, при положение, че е с изтекъл мандат.

Вносители на законопроектите са Олга Борисова от „Прогресивна България“, Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ и Надежда Йорданова „Демократична България“.

По време на обсъжданията Елена Нонева заяви, че „Прогресивна България“ ще подкрепи трите законопроекта, макар и с определени забележки. Те са насочени към „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ относно предложенията за новия ВСС, по-конкретно за обществената квота.

От страна на „Продължаваме промяната“ Стою Стоев подчерта, че е необходим мораториум върху работата на ВСС, тъй като според партията настоящият състав е с изтекъл мандат и няма доверие в него. Той допълни, че партията му също ще подкрепи и трите проекта за промени в Закона за съдебната власт.

Надежда Йорданова от „Демократична България“ посочи, че обединението ще подкрепи предложенията на „Прогресивна България“ главният прокурор, председателите на върховните съдилища и колегиите да могат да бъдат избирани за членове на ВСС. Формацията одобрява и идеята министърът на правосъдието да има право да обжалва актове на ВСС.

От „Възраждане“ Петър Петров също заяви подкрепа за трите законопроекта. Според него в тях се съдържат идеи и цели, близки до тези на партията, но само с тези промени съдебната реформа няма да бъде напълно осъществена, смята той.

В законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесен от адвокат Велислав Величков от „Продължаваме промяната“, се предлага да бъдат ограничени правомощията на колегиите на Висшия съдебен съвет, чиито членове са с изтекъл мандат. Това засяга назначенията, преназначенията, повишенията и пониженията на магистрати. Идеята е тези решения да бъдат оставени на новия състав на ВСС, който да продължи кадровата политика. Предвижда се и прекратяване на всички текущи конкурсни процедури.

Проектът предлага и промени в избора на парламентарната квота във ВСС, така че тя да има по-обществен, а не партиен характер. За целта се дава възможност представители да бъдат излъчвани от адвокатурата и академичните среди. Според предложенията един член на съдийската колегия ще се номинира от Общото събрание на адвокатите, друг – от Съюза на юристите в България, а за прокурорската колегия по един представител ще предлагат Софийският университет и БАН.

В законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесен от Надежда Йорданова от „Демократична България“, се предлагат реформи в управлението на съдебната система. Сред основните цели са засилване ролята на съдиите, ограничаване на политическото влияние, повече прозрачност и отчетност, както и намаляване на правомощията на прокуратурата извън наказателния процес. Предвидени са и механизми срещу злоупотреби от органи с изтекъл мандат.

Проектът въвежда принципа на „двойното мнозинство“ при важни решения във ВСС и съдийската колегия по кадрови и дисциплинарни въпроси. Предлагат се и мерки за намаляване на политическото влияние при избора на парламентарната квота чрез разширяване на кръга от организации, които могат да издигат кандидати, както и изискване кандидатите да са били политически неутрални през последните пет години.

Според законопроекта решенията на ВСС ще могат да се обжалват пред смесени състави от съдии от ВКС и ВАС. Освен това се ограничават правомощията на ВСС и Инспектората при изтекъл мандат, като след една година те няма да могат да вземат решения, свързани пряко със статута на магистратите. Предвижда се и ограничаване на увеличаването на щатните бройки в съдебната система.

В законопроекта на „Прогресивна България“ се предлагат нови изисквания за професионалните и моралните качества на кандидатите за ВСС. Залага се и забрана лица, заемали през последните седем години висши постове като председатели на ВКС и ВАС, главен прокурор и техни заместници, да бъдат избирани за членове на съвета.

Проектът предвижда още ВСС с изтекъл мандат от повече от година да не може да взема решения с дългосрочен ефект. Дава се и право на министъра на правосъдието да оспорва актове и решения на ВСС. Предлага се изборът на членове от професионалната квота да се извършва чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища.