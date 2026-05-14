Костадинов с декларация за предложение за референдум, подкрепено от близо 300 000 души

Костадин Костадинов от „Възраждане“ изнесе декларация по повод писмо на граждански комитет, разпратено до всички парламентарни групи. В него се прави предложение за свикване на референдум. По думите на Костадинов зад него стоят подписите на близо 300 000 български граждани. Припомняме, че според Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Народното събрание е задължено да вземе решение за произвеждане на национален референдум при събирането на подписка с поне 400 000 валидни подписа.

Костадинов отбеляза, че събраните подписи не са повече от 400 000, но въпреки това той смята, че 52-рото Народно събрание трябва да вземе отношение. Той не назова нито гражданския комитет, нито цитира въпросите, които се предлагат на всеобщо допитване. Коментира само, че някои от тях са изключително актуални и се отнасят до оцеляването на финансовата система на България.

Отбеляза, че в миналото Народно събрание това предложение за референдум въобще не било допуснато за разглеждане. Добави, че то в някаква степен дублира и предложението за референдум, което било внесено от „Възраждане“ през 2024 г. и подкрепено от 604 000 български граждани, и това на президента Румен Радев от 2025 г., което по-късно от „Възраждане“ повторно внесли.

Костадинов цитира коментар на Радев, казан през 2025 г.: „Мнозинството в Народното събрание крачи към еврозоната, но отдалечава България от Европа на демокрацията и законността„, отбелязвайки, че днес, имайки мнозинство, той може да осъществи намерението си, което е имал миналата година и по повод на което, казва тези думи. След това Костадинов призова председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова да разпредели писмото към съответните комисии.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

