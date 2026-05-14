Граждани настояват за забрана на клетките за телета

Протестиращи се затвориха в клетки и призоваха за по-хуманно отношение към телетата. Инициативата, организирана от „Невидими животни“, се проведе тази сутрин в района около Народно събрание и Президентството. Демонстрантите настояват за законодателни промени, които да осигурят по-свободни условия за отглеждане на телета.

Председателят на „Невидими животни“ Стефан Димитров заяви пред медиите, че в някои от големите индустриални кравеферми в България все още се прилага практика, при която телетата се отделят от майките си веднага след раждането и се държат в тесни клетки в продължение на месеци. Според него това е нехуманно отношение, което не бива да съществува в съвременното общество.

Той припомни, че организацията вече е внесла петиция с над 110 000 подписа в предишното Народно събрание с искане за забрана на тази практика, но тогава не са били приети законови промени. По думите му подписите вече са достигнали 150 000, а инициативата получава подкрепа и от животновъди, и от ветеринарни специалисти. Димитров посочи още, че подобни мерки се обсъждат и на ниво Европейски съюз.

Председателят на „Невидими животни“ подчерта, че за липсата на необходимост от тези клетки свидетелстват и становищата в парламента на браншови, развъдни и потребителски организации, които виждат в отпадането на клетките подобряване и качеството на продукцията.

Народни представители от различни политически сили и общественици също подкрепиха демонстрацията.