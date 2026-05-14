Поредна масирана руска атака с дронове събуди Киев

Масирана руска атака събуди Киев, като отне един човешки живот и рани поне 16 души, предаде Укринформ. В резултат на удар с балистична ракета е поразена част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В момента тече спасителна операция.

Щети са нанесени и в Днепърския район на града, където дрон е паднал върху покрива на пететажна жилищна сграда. Засегната е и друга постройка в района.

Новата атака бе извършена само часове след друго руско нападение срещу украинската столица, извършено през деня. Тогава, по информация на украинския президент Володимир Зеленски, са загинали шестима души.

Държавният глава заяви, че в атаката са участвали най-малко 800 дрона, като тя цели да причини „максимално страдание и болка“ на цивилното население.

Четете още: Русия ще продължи да модернизира и развива стратегическите си ядрени сили, обяви Путин