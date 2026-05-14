Купуването на златни бижута в Индия е достигнало „нива на паника“

От началото на седмицата в Индия се наблюдава лудост в купуването на златни бижута поради опасения от пълна забрана за продажбата им. Това съобщи The Economic Times.

Златните бижута са с голямо търсене сред индийците като сватбени подаръци преди традиционните сватбени сезони в страната от юни до август и декември. Търсенето на златни бижута се подхранва отчасти от опасенията на потребителите относно по-високите мита за внос на злато и евентуалното увеличение на данъка върху стоките и услугите от сегашните 3 процента.

Според Сурендра Мехта, национален секретар на Индийската асоциация на производителите на кюлчета и бижута,

покупката на златни бижута на едро и дребно е достигнала „нива на паника“

през последните два дни. Продажбите на бижута се увеличиха с 20%, след като индийският премиер Нарендра Моди призова гражданите в края на миналата седмица да се въздържат от покупки на злато за една година, за да запазят чуждестранна валута и да смекчат икономическото въздействие на войната в Близкия изток.

Индия остава един от най-големите вносители на злато в света.

Почти цялото вътрешно търсене се задоволява чрез чуждестранен внос. Златото се купува в страната като средство за съхранение на стойност, за специални поводи, особено сватби, и като инвестиция. Общата прогнозна стойност на златото, държано от индийските домакинства, достигна 445 трилиона рупии (4.7 трилиона долара) към януари, което представлява приблизително 125% от БВП на южноазиатската република.

На фона на покачващите се световни цени на благородния метал, над 1.4 милиарда индийци

активно инвестират в злато и превръщат финансовите си спестявания във физически активи.

В резултат на това, текущата стойност на златните запаси на индийците в началото на 2026 календарна година е само малко по-ниска от пазарната капитализация на 30-те най-големи индийски компании, листвани на Бомбайската фондова борса, която възлиза на 460 трилиона рупии (4.8 трилиона долара).

Според статистиката на Световния златен съвет (WGC), в края на 2025 г. инвестициите на финансовите институции и индийската общественост в златни кюлчета и монети са се увеличили с 20% на годишна база, достигайки 91.6 тона и възлизайки на 10 милиарда долара. Търсенето на инвестиции в Индия достигна 40% от общото предлагане на злато, най-високото ниво, регистрирано някога.