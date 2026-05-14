Сенатът утвърди Кевин Уорш за председател на ФЕД

Сенатът на Съединените щати одобри кандидатурата на Кевин Уорш за председател на Федералния резерв, проправяйки пътя на финансиста да наследи Джеръм Пауъл на кормилото на централната банка. Уорш, който беше номиниран от президента Доналд Тръмп за ръководител на институцията, получи гласовете на 54 сенатори – най-ниската в история подкрепа, а 45 гласуваха „против“ в следобедните часове на 13 май. Вотът сложи край на една от най-бурните и непредсказуеми надпревари от десетилетия насам за най-важната централна банка в света. Само един сенатор демократ – Джон Фетерман от Пенсилвания – се е присъединил към 53-мата републикански сенатори в горната камара на Конгреса, гласували анблок за избраника на Тръмп.

56-годишният Уорш би трябвало да поеме поста от Пауъл следващата седмица в изключително труден момент и разделен паричен комитет по отношение на бъдещата политика на банката. И ще трябва да се справи с икономика, изправена пред мощно възраждане на инфлацията, както сочат данните, публикувани през последните два дни.

Сюзън Колинс – директор на клона на Федералния резерв в Бостън – предупреди на 13 май, че не изключва сценарий, при който централната банка ще трябва да повиши лихвените проценти, за да се бори с ръста на цените. Нейните коментари са поредният сигнал за разделението в средите на паричните стратези след като решенията на последното официално съвещание на институцията бяха приети с най-много несъгласия от 1992 г. насам. Тогава трима членове на комитета за парична политика заявиха, че вече не подкрепят низходяща лихвена траектория.

Федералният резерв запази непроменени лихвените си проценти на последните си три официални заседания. В същото време Тръмп безапелационно настояваше за драстични съкращения на разходите по заемите и нарече Пауъл „идиот“ и „упорит муле“, защото отказа да се съобрази с исканията му.

След гласуването в Сената президентът трябва да подпише четиригодишния мандат на Уорш, който пое ангажимент да продаде голяма част от финансовите си активи на стойност над 130 милиона долара, преди да встъпи в длъжност. След като финансовите транзакции бъдат извършени, той ще положи клетва. Мандатът на Пауъл като председател официално изтича на 15 май, но той може да остане на поста временно, докато наследникът му встъпи в длъжност.

Процесът на утвърждаването на Уорш беше затруднен от забавяния, предизвикани от заплахите на Тръмп за независимостта на централната банка. Том Тилис – сенатор републиканец от Северна Каролина, отказа да подкрепи Уорш, докато Министерството на правосъдието не прекрати наказателното си разследване на показанията на Пауъл за ремонта на централата на Федералния резерв на стойност 2.5 милиарда долара. Пауъл отрече всякакви нарушения и както той, така и Тилис окачествиха разследването като средство за оказване на натиск върху служителите на централната банка да намалят разходите по заеми.

Всеки от все още живите бивши председатели на Федералния резерв и няколко бивши икономисти от Белия дом, служили в администрации на демократите и републиканците, застанаха в защита на Пауъл след обявяването на разследването през януари. Тилис, който имаше решаващ вот във влиятелната банкова комисия на Сената, блокира внасянето на номинацията на пленарното заседание, докато служители на Министерството на правосъдието не прекратят наказателните процедури.

Това принуди ведомството да направи завой и на 24 април Джанин Пиро – прокурор на Съединените щати за окръг Колумбия – заяви в публикация в социалните медии, че ще прекрати разследването, тъй като генералният инспектор на Федералния резерв проверява реновационните разходи, но предупреди, че няма да се поколебае да го възобнови, ако фактите го налагат. Главният инспектор проверява превишаването на разноските за ремонта със 700 милиона долара по строителния проект по искане на Пауъл.

Тръмп обяви Уорш за свой избор да оглави централната банка в края на януари, след като водещи финансисти от Уолстрийт изразиха опасения от евентуалното номиниране за поста на дълго смятания за фаворит съюзник на Тръмп и директор на Националния икономически съвет Кевин Хасет.

По време на продължил месеци процес на интервюта, Уорш – бивш член на борда на Федералния резерв, представи идеята си за промяна на режима, предлагайки реформи в баланса на централната банка, начина на комуникация и отношенията ѝ с Министерството на финансите. Като същевременно обеща да бди над независимостта на институцията. Той обаче може и да не спечели подкрепа за планираното преструктуриране, след като атаките на администрацията на Тръмп срещу Пауъл и члена на банковия борд Лиса Кук създадоха напрегната среда.

Редом с Пауъл, Кук също стана мишена на гнева на стопанина на Белия дом, който се опита да я уволни през август 2025 г. за предполагаема ипотечна измама, която тя отрича. Върховният съд позволи на Кук да остане в борда на Федералния резерв, докато разглежда делото ѝ срещу Тръмп.

Пауъл пък заяви миналия месец, че планира да остане в банковия управителен съвет за неопределен период от време на фона на опасенията, че Министерството на правосъдието може да възобнови разследването си срещу него. Още едно свободно място в борда на Федералния резерв, което Тръмп да запълни, представлява допълнителна заплаха за независимостта на централната банка, предупреждават анализатори.