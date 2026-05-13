Русия ще продължи да модернизира и развива стратегическите си ядрени сили, обяви Путин

Путин: Русия ще продължи да модернизира и развива стратегическите си ядрени сили

Русия ще продължи да модернизира и развива стратегическите си ядрени сили, обяви президентът Владимир Путин.

По време на посещение в Московския институт по топлотехника, където са създадени ракетите „Топол“, „Топол-М“, „Ярс“ и „Булава“ Владимир Путин заяви, че Русия и занапред ще създава ракетни комплекси, способни да преодоляват всички съвременни и бъдещи средства за противовъздушна отбрана. Руският президент напомни, че в хода на така наречената от него „специална военна операция“ са били използвани подвижни комплекси с балистични неядрени ракети.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентът е дал много висока оценка на вчерашното изпитание на най-новата междуконтинентална ракета „Сармат“, която може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, а обсегът ѝ надвишава 35 000 километра.

Песков обвърза прекратяването на огъня в Украйна и започването на мирни преговори с изтеглянето на украинските войски от територии в Донбас, които все още контролират.

Междувременно украинските власти съобщиха за масирана руска атака с дронове по Западна Украйна. Има информация за трима убити и шестима ранени в Ровненска област, както и за взривове в центъра на Луцк – административния център на Волинска област. Атакувани са също така Закарпатска, Черновицка, Лвовска, Тернополска и Ивано-Франковска област.

От генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ са поразили петролен терминал на „Таманнефтегаз“ на руското черноморско крайбрежие.

