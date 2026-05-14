Nebius отчете 684% скок на продажбите заради бума при AI центровете за данни

Доставчикът на облачни услуги Nebius Group отчете 684% ръст на продажбите през първото тримесечие заради увеличеното търсене на неговите центрове за данни.

Базираната в Амстердам компания съобщи в изявление в сряда (13 май), че приходите са достигнали 399 милиона долара за тримесечието, малко над очакванията на анализаторите. Коригираната печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация е била 129.5 милиона долара след загуба през същия период на миналата година.

Nebius се конкурира с CoreWeave Inc. и редица нови cloud стартъпи, които отдават под наем изчислителни ресурси на разработчици на изкуствен интелект. Това е скъп бизнес с бързо растяща конкуренция, включително от най-големите облачни оператори в Силициевата долина.

През първото тримесечие Nebius е похарчила около 2.5 милиарда долара за закупуване на чипове, оборудване и разширяване на центровете си за данни.

Компанията, която се отдели от руския интернет гигант Yandex, наскоро направи няколко придобивания, сред които калифорнийската изследователска лаборатория Eigen AI и инженерния екип на AI стартъпа Clarifai.

