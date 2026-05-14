Скъпите домати разплакаха американците

Цените на хранителните продукти в Съединените щати са се повишили през април с най-бързия темп за последните почти четири години, показват нови правителствени данни. Това е довело до поскъпване на всичко – от кренвирши до домати и сладкиши.
Цените на пресните зеленчуци са с 11.5% по-високи спрямо 2025-а. А морските дарове са поскъпнали с 6.2%, според данни на Бюрото по трудова статистика на САЩ.
Какво стои зад поскъпването?
Според анализатори, една от основните причини е историческият петролен шок, предизвикан от войната с Иран, който е увеличил цените на дизеловото гориво.
Дизелът е ключов за хранителната индустрия, защото:
- захранва камионите,
- корабите,
- транспортните мрежи по веригата на доставки.
Когато транспортните разходи се увеличават, тези по-високи разходи постепенно се прехвърлят към потребителите под формата на по-скъпи храни.
„Когато има сътресения на енергийните пазари, това рано или късно се отразява върху цените на хранителните стоки“, казва Парк Уайлд, икономист по храните в университета „Тъфтс“.
Войната доведе до затваряне на Ормузкия проток от Иран – стратегически морски маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на черно злато. Което пък предизвика недостиг на петрол и рязък скок на цените на дизела.
- дизелът е с 60% по-скъп спрямо миналата година,
- увеличението е по-голямо дори от това при бензина.
Най-засегнати са бързоразвалящите се храни
Особено чувствителни към скъпия дизел са:
- плодовете,
- зеленчуците,
- месото,
- млечните продукти.
Причината е, че те имат кратък срок на годност и трябва да се транспортират бързо.
През април:
- цените на пресните плодове и зеленчуци са се увеличили с 2.3% само за месец,
- на годишна база те са поскъпнали с 6.5 процента.
Млечните продукти също са поскъпнали с 0.8% през април, след два поредни месеца на спад.
Според икономиста Дейвид Ортега от Държавния университет на Мичиган, именно бързоразвалящите се храни са „канарчето в мината“, което първо показва ефекта от високите транспортни разходи.
Рекордьор по поскъпване са доматите, чиито цени са скочили с впечатляващите 39% за една година.
Причините са няколко:
- по-високи транспортни разходи,
- климатични щети в Мексико,
- недостиг на реколта,
- мита върху вноса.
САЩ внасят голяма част от доматите си от Мексико, но лошото време там е намалило производството.
В същото време от миналата година действа 17% мито върху мексиканските домати, което допълнително увеличава цените.
„Това не е резултат само от един фактор. Става дума за комбинация от причини“, обяснява Ортега.
Някои продукти поскъпват още по-драстично:
- кафето е с 18.5% по-скъпо,
- телешкото месо – с 14.8 процента.
Според експертите:
- сушите са намалили производството,
- митата също са оказали влияние.
Макар администрацията на Тръмп да е премахнала част от митата миналата есен, ефектът върху цените продължава. Интересното е, че въпреки ценовия скок, потреблението не намалява значително и хората продължават да купуват почти същите количества.
