Скъпите домати разплакаха американците

Цените на хранителните продукти в Съединените щати са се повишили през април с най-бързия темп за последните почти четири години, показват нови правителствени данни. Това е довело до поскъпване на всичко – от кренвирши до домати и сладкиши.

Цените на пресните зеленчуци са с 11.5% по-високи спрямо 2025-а. А морските дарове са поскъпнали с 6.2%, според данни на Бюрото по трудова статистика на САЩ.

Какво стои зад поскъпването?

Според анализатори, една от основните причини е историческият петролен шок, предизвикан от войната с Иран, който е увеличил цените на дизеловото гориво.

Дизелът е ключов за хранителната индустрия, защото:

захранва камионите,

корабите,

транспортните мрежи по веригата на доставки.

Когато транспортните разходи се увеличават, тези по-високи разходи постепенно се прехвърлят към потребителите под формата на по-скъпи храни.

„Когато има сътресения на енергийните пазари, това рано или късно се отразява върху цените на хранителните стоки“, казва Парк Уайлд, икономист по храните в университета „Тъфтс“.

Войната доведе до затваряне на Ормузкия проток от Иран – стратегически морски маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на черно злато. Което пък предизвика недостиг на петрол и рязък скок на цените на дизела.

дизелът е с 60% по-скъп спрямо миналата година,

увеличението е по-голямо дори от това при бензина.

Най-засегнати са бързоразвалящите се храни

Особено чувствителни към скъпия дизел са:

плодовете,

зеленчуците,

месото,

млечните продукти.

Причината е, че те имат кратък срок на годност и трябва да се транспортират бързо.

През април:

цените на пресните плодове и зеленчуци са се увеличили с 2.3% само за месец,

на годишна база те са поскъпнали с 6.5 процента.

Млечните продукти също са поскъпнали с 0.8% през април, след два поредни месеца на спад.

Според икономиста Дейвид Ортега от Държавния университет на Мичиган, именно бързоразвалящите се храни са „канарчето в мината“, което първо показва ефекта от високите транспортни разходи.

Рекордьор по поскъпване са доматите, чиито цени са скочили с впечатляващите 39% за една година.

Причините са няколко:

по-високи транспортни разходи,

климатични щети в Мексико,

недостиг на реколта,

мита върху вноса.

САЩ внасят голяма част от доматите си от Мексико, но лошото време там е намалило производството.

В същото време от миналата година действа 17% мито върху мексиканските домати, което допълнително увеличава цените.

„Това не е резултат само от един фактор. Става дума за комбинация от причини“, обяснява Ортега.

Някои продукти поскъпват още по-драстично:

кафето е с 18.5% по-скъпо,

телешкото месо – с 14.8 процента.

Според експертите:

сушите са намалили производството,

митата също са оказали влияние.

Макар администрацията на Тръмп да е премахнала част от митата миналата есен, ефектът върху цените продължава. Интересното е, че въпреки ценовия скок, потреблението не намалява значително и хората продължават да купуват почти същите количества.

