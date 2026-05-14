РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Скъпите домати разплакаха американците

Стоковите борси и тържища, доматите

Цените на хранителните продукти в Съединените щати са се повишили през април с най-бързия темп за последните почти четири години, показват нови правителствени данни. Това е довело до поскъпване на всичко – от кренвирши до домати и сладкиши.

Цените на пресните зеленчуци са с 11.5% по-високи спрямо 2025-а. А морските дарове са поскъпнали с 6.2%, според данни на Бюрото по трудова статистика на САЩ.

Какво стои зад поскъпването?

Според анализатори, една от основните причини е историческият петролен шок, предизвикан от войната с Иран, който е увеличил цените на дизеловото гориво.

Дизелът е ключов за хранителната индустрия, защото:

  • захранва камионите,
  • корабите,
  • транспортните мрежи по веригата на доставки.

Когато транспортните разходи се увеличават, тези по-високи разходи постепенно се прехвърлят към потребителите под формата на по-скъпи храни.

„Когато има сътресения на енергийните пазари, това рано или късно се отразява върху цените на хранителните стоки“, казва Парк Уайлд, икономист по храните в университета „Тъфтс“.

Войната доведе до затваряне на Ормузкия проток от Иран – стратегически морски маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на черно злато. Което пък предизвика недостиг на петрол и рязък скок на цените на дизела.

  • дизелът е с 60% по-скъп спрямо миналата година,
  • увеличението е по-голямо дори от това при бензина.

Най-засегнати са бързоразвалящите се храни

Особено чувствителни към скъпия дизел са:

  • плодовете,
  • зеленчуците,
  • месото,
  • млечните продукти.

Причината е, че те имат кратък срок на годност и трябва да се транспортират бързо.

През април:

  • цените на пресните плодове и зеленчуци са се увеличили с 2.3% само за месец,
  • на годишна база те са поскъпнали с 6.5 процента.

Млечните продукти също са поскъпнали с 0.8% през април, след два поредни месеца на спад.

Според икономиста Дейвид Ортега от Държавния университет на Мичиган, именно бързоразвалящите се храни са „канарчето в мината“, което първо показва ефекта от високите транспортни разходи.

Рекордьор по поскъпване са доматите, чиито цени са скочили с впечатляващите 39% за една година.

Причините са няколко:

  • по-високи транспортни разходи,
  • климатични щети в Мексико,
  • недостиг на реколта,
  • мита върху вноса.

САЩ внасят голяма част от доматите си от Мексико, но лошото време там е намалило производството.

В същото време от миналата година действа 17% мито върху мексиканските домати, което допълнително увеличава цените.

„Това не е резултат само от един фактор. Става дума за комбинация от причини“, обяснява Ортега.

Някои продукти поскъпват още по-драстично:

  • кафето е с 18.5% по-скъпо,
  • телешкото месо – с 14.8 процента.

Според експертите:

  • сушите са намалили производството,
  • митата също са оказали влияние.

Макар администрацията на Тръмп да е премахнала част от митата миналата есен, ефектът върху цените продължава. Интересното е, че въпреки ценовия скок, потреблението не намалява значително и хората продължават да купуват почти същите количества.

Четете още: МАЕ предупреди за още „ценови скокове“ заради рекордния срив на запасите от петрол

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.