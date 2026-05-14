Правната комисия одобри възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията

Временната правна комисия в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията. Вносител на предложенията е Министерството на правосъдието.

От министерството обясниха, че окончателното приемане на закона трябва да стане до 31 май, тъй като в противен случай България рискува да върне около 254 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани именно със създаването на антикорупционния орган.

Според предложените текстове членовете на комисията трябва да бъдат избрани в рамките на месец след обнародването на закона в „Държавен вестник“, което се очаква да стане до 5 юни.

Предвижда се председателят на комисията да бъде определян чрез жребий измежду членовете ѝ. Мандатът му ще бъде една година, след което ще се провежда нов жребий за ротационно ръководство. Членовете на комисията ще имат петгодишен мандат без право на втори. Законопроектът предвижда и възможност мандатът им да бъде прекратяван предсрочно.

Новата комисия отново ще разполага с правомощия да извършва разследвания и да събира доказателства, които да бъдат използвани в рамките на досъдебни производства.

Предишният модел на антикорупционната комисия беше създаден през 2023 година и закрит през 2026 година. По време на дебатите беше отбелязано, че органът реално никога не е имал избран титулярен председател, тъй като начело му е бил само Антон Славчев в качеството му на временно изпълняващ длъжността след напускането на Сотир Цацаров през 2022 година.