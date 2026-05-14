РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Правната комисия одобри възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията

Правната комисия одобри възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията

Временната правна комисия в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията. Вносител на предложенията е Министерството на правосъдието.

От министерството обясниха, че окончателното приемане на закона трябва да стане до 31 май, тъй като в противен случай България рискува да върне около 254 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани именно със създаването на антикорупционния орган.

Според предложените текстове членовете на комисията трябва да бъдат избрани в рамките на месец след обнародването на закона в „Държавен вестник“, което се очаква да стане до 5 юни.

Предвижда се председателят на комисията да бъде определян чрез жребий измежду членовете ѝ. Мандатът му ще бъде една година, след което ще се провежда нов жребий за ротационно ръководство. Членовете на комисията ще имат петгодишен мандат без право на втори. Законопроектът предвижда и възможност мандатът им да бъде прекратяван предсрочно.

Новата комисия отново ще разполага с правомощия да извършва разследвания и да събира доказателства, които да бъдат използвани в рамките на досъдебни производства.

Предишният модел на антикорупционната комисия беше създаден през 2023 година и закрит през 2026 година. По време на дебатите беше отбелязано, че органът реално никога не е имал избран титулярен председател, тъй като начело му е бил само Антон Славчев в качеството му на временно изпълняващ длъжността след напускането на Сотир Цацаров през 2022 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.