Осъдиха търговец на гласове в Кюстендилско

Обвиняем за престъпление против политическите права на гражданите, извършено в село Коняво, община Кюстендил, се сдоби с присъда, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил.

Обвиняемият В.А. се е признал за виновен за това, че на 19 април тази година предложил имотна облага на двама души с цел да ги склони да упражнят избирателното си право при провежданите на същата дата избори за народни представители в полза на определена политическа партия и определен кандидат за народен представител. Той дал на двамата гласоподаватели по 30 евро.

С определение на съда на обвиняемия В.А. е наложено наказание 11 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок, глоба в размер на 2556,46 евро и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност, свързана с упражняване на избирателните права на гражданите за срок от 3 години.

Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.