Румен Радев назначи шестима нови заместник-министри

Със заповед на премиера Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три министерства. От правителствената пресслужба съобщиха, че кадровите промени засягат министерствата на образованието, земеделието и транспорта.

В Министерството на образованието и науката за заместник-министри са назначени Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева. Ден по-рано от поста беше освободена Ася Панджерова, която подаде оставка заради общественото напрежение през последните дни.

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев. За заместник-министър на Министерството на транспорта и съобщенията е назначена Цвета Жекова Тимева.

През последните дни правителството извърши и други кадрови промени. Вчера за заместник-министър на вътрешните работи беше назначен Калоян Костадинов Калоянов. На 11 май за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията беше назначен Красимир Христов Якимов, а за заместник-министри на финансите – Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева. За заместник-министър на правосъдието беше назначена Ива Димчева Кечева.