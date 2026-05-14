Postbank задава посоката на модерното банкиране с Postbank Next

Офисът от ново поколение трансформира традиционното обслужване в  интелигентно, гъвкаво клиентско изживяване

Postbank прави следваща стъпка в трансформацията си към банкиране, вдъхновено от хората, с откриването на Postbank Next – офис от ново поколение, който превръща phygital модела в реално клиентско изживяване.

Това е конкретен израз на новото позициониране на банката – да съчетае технологиите, експертизата и човешкия подход в модерна среда, създадена около нуждите на клиента. Офисът, разположен в най-големия ритейл парк в България – XOPark, въвежда различен подход на обслужване, базиран на синергията между човек и технология.

„С този офис правим следваща стъпка в трансформацията на банковото обслужване. Моделът ни позволява да комбинираме силата на дигиталните технологии с експертизата на нашите екипи и да дадем на клиентите повече контрол, бързина и увереност във всяко взаимодействие с банката“, коментират от Postbank.

Димитър Шумаров, Заместник главен изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС

Postbank Next променя традиционния подход, при който клиентът разчита изцяло на служител, и го надгражда с по-гъвкаво изживяване, в което дигиталните решения и персоналното обслужване се работят в синергия. Концепцията е вдъхновена от модела „phygital“ (от physical и digital), при който физическите и дигиталните канали се интегрират в реално време.

Многостепенен модел на обслужване, който съчетава ефективност и индивидуален подход.

За разлика от традиционен банков модел, модерният офис се адаптира към индивидуалните нужди на всеки един клиент. Процесът започва с насочване от банков експерт, преминава през зона за самообслужване и при нужда получава персонална консултация – без чакане и без необходимост всяка операция да се извършва от служител.  

Интелигетно организирано пространство за гъвкаво клиентско изживяване

Архитектурата на Postbank Next е създадена с фокус върху клиента и начина, по който той взаимодейства с банковите услуги. Вместо да следва традиционната логика на вътрешните процеси, офисът е организиран около реалните нужди на хората чрез няколко ключови зони:

Дигитална зона за експресно банкиране – дава поле за напълно самостоятелно изпълнение на стандартни банкови операции и осигурява на клиентите бързина и незвисимост

Дигитална зона  – гъвкаво пространство, което осигурява непрекъснатост на обслужването и дава възможност за демонстрации и интеракции в реално време

Интерактивна зона – демонстративен инструмент за образователно представяне на дигиталните приложения на Postbank и разнообразните възможности отвъд банкирането

Асистирана зона  – модерна среда за персонализирани консултации при важни финансови решения, където чрез лично отношение и експертна подкрепа се изгражда доверие и дългосрочна връзка с клиента

Зона за видео консултации – осигурява дистанционна видеовръзка с висококвалифицирани експерти за консултации по комплексни банкови продукти

Част от концепцията на Postbank Next е и представянето на екосистема „отвъд банкирането“ – мрежа от партньорства, която допълва традиционното банково обслужване с услуги и решения, улесняващи ежедневието на клиентите. По този начин Postbank затвърждава позицията си като една от най-иновативните финансови институции в страната и продължава да развива услуги, ориентирани към начина на живот на съвременния клиент.

