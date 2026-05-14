Васил Терзиев връща в СОС доклада за 75-метровата сграда в „Младост“

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че ще наложи вето върху проекта за изграждане на 22-етажна сграда в район „Младост“. Въпреки че оценява проектът като икономически изгоден за общината, Терзиев аргументира решението си по целесъобразност. Според него подобно мащабно застрояване е предизвикателство за „Младост“ – натоварване на градската среда и трафикът в района, което е в ущърб на обществения интерес.

По думите му, ако докладът бъде прегласуван в СОС, няма повод за притеснение, тъй като проектът е законосъобразен. Терзиев обясни, че икономическият интерес на Общината е добре застъпен, предвид обезщетението, което ще бъде получено.

Градоначалникът отхвърли подозренията на „Спаси София“ за „22 етажа корупция“ и „80 млн. евро печалба“. „Общината не е ощетена, но въпросът е около ефекта върху транспортната и социалната инфраструктура, които са предизвикателства за района„, допълни столичният кмет.

Строежът на 75-метровата (22 етажа) сграда на бул. „Александър Малинов“ беше предложен от кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин на сесията на Столичния общински съвет на 30 април. На 12 май пък се проведе протест срещу строежа, а демонстрантите настояха за оставката на Кукурин.

„Теренът, предвиден за строителството, в момента е зелена площ. Освен планираната 22-етажна сграда, там трябва да бъдат изградени още спортна зала, културен дом, църква и озеленени пространства“, обясни кметът на „Младост“.

Според блогъра Боян Юруков обаче реално няма да остане място за зелени площи, тъй като зад 75-метровата сграда вече е планиран и друг 50-метров строеж без озеленяване. По думите му, дори дърветата, показани във визуализациите, трудно биха могли да съществуват там.

Общинският съветник Вили Лилков от „Синя София“ защити проекта и заяви, че публично-частното партньорство е изгодно за Столичната община, защото тя ще получи помещения за районната администрация без финансов риск. Имотът е съсобствен между Столичната община, „Софийски имоти“ и частен инвеститор.

Лилков посочи още, че ако проектът не бъде реализиран сега, теренът може да остане неизползваем още дълги години. Според него другите съсобственици имат право да поискат изпълнение на строителството, предвидено в устройствения план. Той добави, че отговорността за параметрите на застрояване е на предишни общински управления и съвети.