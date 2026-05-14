Премиерът организира среща с министри, регулатори, синдикати за овладяването на цените

Министър-председателят Румен Радев инициира среща в Министерския съвет от 14.00 часа днес, посветена на мерките за овладяване на цените. Основен фокус на събирането ще бъдат мерките на правителството за прозрачност в ценообразуването, за противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители.

В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и на браншови организации в сектор земеделие и храни.

Идеята е дискусията да допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата с овладяването на цените.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата за цените в правителството ще работи междуведомствена група.

Вчера в парламента на първо четене бяха приети промени в Закона за защита на конкуренцията, внесени от Явор Гечев и група народни представители от „Прогресивна България“, който си поставя за цел цялостна реформа на подхода към нелоялните търговски практики по веригата за доставки на селско-стопански хранителни продукти и суровини.